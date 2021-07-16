قيادية بـ مستقبل وطن: حياة كريمة تحقق نقلة نوعية لمعيشة مواطني الريف

أشادت الدكتورة زينب نوار، عضو أمانة المهنيين المركزية بحزب مستقبل وطن، أستاذ الاقتصاد بالجامعة البريطانية، بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وتوثيق إنجازاتها والتى سوف تسهم فى توفير حياة كريمة لملايين المواطنين، مضيفة أنها تهدف لتحسين مستوى المعيشة وجودة الحياة للفئات الأكثر احتياجا في التجمعات الريفية على مستوى الجمهورية.

وقالت زينب نوار، فى بيان لها اليوم، إن مجموعة الحزم من المشروعات التنموية فى إطار مبادرة حياة كريمة سوف تسهم فى تحقيق نقلة اجتماعية وإقتصادية فى حياة المستفيدين من المبادرة، فضلا عن الحد من الفقر والبطالة.

وأوضحت القيادية بحزب مستقبل وطن، أن المبادرة تستهدف التدخل العاجل لتحسين جودة الحياة لمواطنى الريف المصرى، من خلال تطوير 4584 قرية يمثلون نسبة 58 % من إجمالى سكان الجمهورية وذلك بتكلفة تقديرية 700 مليار جنيه.

وأشارت إلى أنها ستخفف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجاً فى الريف والمناطق العشوائية فى الحضر، وتعتمد على تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية، التى من شأنها ضمان "حياة كريمة" لتلك الفئة وتحسين ظروف معيشتهم، والارتقاء بالمستوى الاقتصادى والاجتماعى والبيئى للأسر فى القرى الفقيرة، وتمكينها من الحصول على كل الخدمات الأساسية، فضلاً عن إتاحة الفرص الاقتصادية لأهالى القرى الفقيرة عن طريق تحسين الخدمات الصحية والتعليمية، وإنشاء المجمعات الزراعية والصناعية، وهو البعد التنموى الهام لتلك المبادرة من خلق الفرص التنموية لأهالى المناطق الريفية وتوعيتهم والإرتقاء بهم.

وذكرت أن تنفيذ هذا المبادرة في أغلب محافظات مصر، سوف توفر الآلاف من فرص العمل عبر الشركات المحلية والمقاولين، حيث سيتم السماح بإشراكهم فى تنفيذ الأعمال الجارية، فى جميع القرى على مستوى الجمهورية، مشيدة بطمأنة الرئيس السيسي للمصريين بشأن ملف سد النهضة، وأن المساس بأمن مصر القومي خط أحمر ولا يمكن اجتيازه.