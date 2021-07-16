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رئيس التحرير
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برلمان

حياة كريمة.. الخرباوي يحذر من الخطاب الديني المنفلت وخطباء الإخوان بالريف

الدكتور ثروت الخرباوي
الدكتور ثروت الخرباوي

قال الدكتور ثروت الخرباوي، المفكر السياسي والخبير في شئون الجماعات الإسلامية وسفير مبادرة "حياة كريمة"، إن المبادرة أعظم مشروع تقدمه دولة لشعبها، مؤكدا أن "حياة كريمة" مشروع القرن الواحد والعشرين وحدث تاريخي لم يتكرر خلال المائة عام الماضية.


وأوضح الخرباوي في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن المشروع ترجمة عملية لمقولة الرئيس السيسي بأن "الشعب المصري لم يجد من يحنو عليه"، والتي ترجمها البعض وقتها بأن الرئيس يقصد بها الحنو بالكلام والشعارات، إلا أن الرئيس كان يقصد بها الأفعال وهو ما ظهر في تدشينه مبادرة حياة كريمة.

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وأضاف المفكر السياسي، أن أهالي الريف كانوا مظلومين على مدار عقود طويلة ولم يلتفت أحد إليهم أو يحنو عليهم كما فعل الرئيس السيسي، حيث افتقد الأهالي العديد من الخدمات ومنها الصرف الصحي والمياه النظيفة والكهرباء والصحة والتعليم في الكثير من قري ومراكز الريف.


وعن دوره بعد اختياره كسفير للمبادرة، أكد الخرباوي، أنه سيعمل على قراءة الملفات الضرورية والصعوبات التي تواجه أهالي الريف، إلى جانب ممارسة الدور التوعوي بنشر الوعي داخل قرى الريف والتحذير من الخطاب الديني المنفلت والخطباء، الذين ينتمون لجماعة الإخوان.  

حياة كريمة الإخوان الرئيس السيسي مبادرة حياة كريمة الخطاب الديني

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