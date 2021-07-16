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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

القومية للاستشعار وعلوم الفضاء: تدريب 1500 طالبًا بالجامعات

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلن الدكتور  محمد بيومي زهران رئيس الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء عن بدء الهيئة فعاليات التدريب الصيفي بالنظام الإلكتروني لـ1500 طالب من مختلف الجامعات، على يد صفوة من أساتذة الهيئة بمختلف تخصصاتهم، باستخدام أحدث تقنيات الاستشعار من البعد، ونظم المعلومات الجغرافية، وبرامج تحليل صور الأقمار الصناعية.


وأشارت الدكتورة غادة عطا رئيس شعبة التدريب العلمي والدراسات المستمرة بالهيئة، إلى أن الهيئة تتعاون مع الجامعات المصرية؛ بهدف تأهيل الطلاب على تكنولوجيا الاستشعار من البعد، ونظم المعلومات الجغرافية؛ بما يؤهل الطلاب للمنافسة في سوق العمل، فضلاً عن نشر الوعي بثقافة الاستشعار من البعد. 

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وجاء ذلك في ضوء توجيهات الدكتور  خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي بأهمية تحقيق التكامل بين الجامعات المصرية والمراكز البحثية، وربط العلوم النظرية بالعلوم التطبيقية؛ بهدف دعم الخطة الإستراتيجية للتنمية المستدامة 2030.


التعليم العالي: فتح باب التقدم لبرنامج المنح الجامعية بتمويل الوكالة الأمريكية للتنمية

جدير بالذكر انه قد استعرض الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي تقريرًا حول فتح باب التقدم لبرنامج المنح الجامعية المقدم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) لطلاب المدارس الحكومية والتجريبية ومدارس المتفوقين STEM.


وأشار التقرير إلى أن هذه المنح تأتي في إطار الدفعة الثانية من برنامج المنح ضمن الاتفاقية المصرية الأمريكية، والتي تم توقيعها بين حكومتى مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بعنوان "اتفاقية التعليم العالي المصرية الأمريكية".

140 منحة دراسية بالجامعات الحكومية والخاصة

وأفاد التقرير أنه وفقًا للاتفاقية سيتم تقديم 140 منحة دراسية للعام الجامعي 2021-2022، وذلك للحصول على شهادة البكالوريوس أو الليسانس في عدد من الجامعات المصرية الحكومية والخاصة على أن تكون الدراسة بنظام الساعات المعتمدة بالجامعات الآتية: الجامعة الأمريكية بالقاهرة، جامعة القاهرة،  جامعة عين شمس، جامعة الإسكندرية، جامعة أسيوط، جامعة المنصورة، ومدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا والابتكار.

 

 

وعلوم الفضاء الدكتور خالد عبد الغفار التعليم العالي التدريب الصيفي برامج تحليل صور الأقمار الصناعية اخبار التعليم

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