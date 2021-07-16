عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضمن استعدادات عيد الأضحى.. تحرير 133 مخالفة بحملات رقابية في المنيا

حملات رقابية مستمرة
حملات رقابية مستمرة بالمنيا

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، استعدادها لاستقبال عيد الأضحى المبارك، تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، برفع درجة الاستعداد القصوى، خلال تلك الفترة، من خلال تكثيف حملات الرقابة والمتابعة على الأسواق ومحلات الجزارة، وأماكن بيع اللحوم والمجازر، ومتابعة تطبيق الاجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهه فيروس كورونا المستجد.

شدد المحافظ، على جميع رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، وقيادات الأجهزة التنفيذية، على المتابعة والمرور المستمر على (المخابز- المستشفيات العامة والمركزية -الوحدات الصحية الأسواق -المجازر-الجمعيات الاستهلاكية)، للتأكد من انتظام سير العمل بتلك الأماكن، وتوافر كافة السلع التي تلبى احتياجات المواطنين خلال هذه الفترة، والتأكد من سلامة المراسي، وصلاحية المعديات والمراكب الشراعية، بالتنسيق مع شرطة المسطحات، والموارد المائية، بالإضافة إلى متابعة الحالة العامة للنظافة، ورفع الاشغالات، بالتزامن مع اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

من جانبه، أوضح اللواء ياسر عبد العزيز، رئيس مركز ومدينة المنيا، أن الحملات أسفرت عن تحرير 72 مخالفة، منها، 48 محضر عدم ارتداء كمامات، وعدم تطبيق الاجراءات الاحترازية، و 23 محضر تمويني، تنوعت ما بين، (عدم إعلان عن الأسعار، عدم وجود شهادات صحية)، و4 أحراز لحوم بلدية وزن 35 كيلوجرام ذبح خارج السلخانة، و5كيلو سجق، 5كيلو عجينة لحوم حواشي 5كيلو جبنة 5 كيلو فراخ، غير صالحة للاستهلاك الأدمي، واسطوانة غاز مدعومة استخدام منزلي داخل مطعم، كما تم التحفظ على 5 (شيش)، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

كما حررت مديرية التموين بالمنيا، 61 مخالفة تموينية متنوعة خلال الحملات الرقابية والتفتيشية التي تنظمها المديرية بالتعاون مع الجهات المعنية، وذلك لإحكام الرقابة على السلع والمواد الغذائية وكافة المعروضات بهدف رفع مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين.

من جانبه، أوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، أنه تم خلال الحملات ضبط 61 مخالفة تموينية منها، 27 مخالفة للمخابز البلدية، تنوعت المخالفات بين (خبز ناقص الوزن – إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات -قضايا أخرى متنوعة)، بالإضافة لضبط 34 مخالفة تموينية في مجال متابعة الأسواق تنوعت المخالفات بين (عدم الإعلان عن أسعار المنتجات – بيع بأزيد من الثمن – ذبح خارج السلخانة – عدم وجود شهادات صحية – تجار تموينيين – أخري أسواق)، مؤكداً على استمرار الحملات بصفة دورية ومستمرة.

المنيا انتشار فيروس كورونا الإجراءات الاحترازية حملات رقابية رفع الإشغالات مخالفة تموينية درجة الإستعداد القصوى غير صالحة للاستهلاك

موضوعات متعلقة

صحة المنيا تقدم الخدمات الطبية لـ1392 مواطنًا بالوفاء بسمالوط

ترشيحاتنا

خالد الغندور يمدد تعاقده مع الاتحاد السكندري لــ ثلاثة مواسم

السعودية.. حزمة إجراءات عاجلة لحماية الحجاج من كورونا

بعقوبات رادعة ومغلظة.. القانون يستعد لردع المتحرشين بأيام العيد

إزاي نختار أفضل نظارة شمسية لـ قيادة السيارة

"خناقة" علي المركز.. ألابا يثير أزمة في ريال مدريد

قبل ما يحصل حاجة لمصر هروح أنا والجيش|تصريحات السيسي بمؤتمر حياة كريمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحذير شديد من وزارة البترول بشأن فاتورة الغاز المنزلي| تفاصيل

طالبة تنشر صور امتحان جغرافيا الثانوية العامة وتفاجأ بحساب وزير التعليم في التعليقات

حقيقة تأجيل امتحان كيمياء الثانوية العامة المقرر عقده غداً

هل يجوز الوضوء فى الحمام عاريا ؟ .. أمين الفتوى يجيب

إجازة عيد الأضحى.. هذه الفئات مستثناة من الأيام الرسمية الممنوحة من الدولة

القوات المسلحة تهنئ الرئيس السيسي بحلول عيد الأضحى المبارك

القوى العاملة: 5 أيام إجازة القطاع الخاص بمناسبة الأضحي وثورة يوليو

لموظفين القطاع الخاص.. مثلي أجر إجازة العيد في هذه الحالة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مشجع مصري يروي حكاية 43 سنة في تشجيع الأهلي بالمغرب

شخصية وسواسية..استشاري صحة نفسية يشخّص قرارات حلا شيحة ودوافعها

5 طرق مختلفة لـ تزيين المنزل في عيد الأضحى.. صور

طريقة عمل كباب في عيد الأضحى.. وصفات متنوعة

فيديو

أغرب قصة حب.. شقيقتان توأم تتزوجان من توأم ويعيشون بمكان واحد (فيديوجداف)

فيديو جراف.. عباس أبو الحسن يشكر المحكمة.. حبس الطبيب الشهير 16 عاما

فيديو جراف .. تامر حسني يحرج حلا شيحة : أنا ما برجعش في كلامي

فيديو جراف .. زيادة ملحوظة .. أسعار السجائر الجديدة

المزيد

ساحة رأي

د.محمد عونى يكتب: الأهلى والنجمة العاشرة

مني داوود تكتب: طبطبة المشاعر

سارة مجدي تكتب: الخوف من الوجع !

نجلاء شمس تكتب: موسم الخيرات

طلعت القاضي يكتب: رسائل البراءة من قلب العنصرية 

عبد المعطى أحمد يكتب: «خنسو» المنسى!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

الفقراء يجب ألا ينجبوا إناثا

هويدا دويدار

مساعى لتغيير الفكر الإسلامى بالرأي والهوى

شريف سمير

«أشجار» ماسبيرو .. تجارب مزهرة فى حوارات مثمرة!

د.سالم الكتبي

أفغانستان ما بعد الانسحاب الأمريكي

مروة لطفي

احذروا مراكز الموت!

إبراهيم أبوكيلة

لعبة المصالح في «سد النهضة»

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التسلسلات الهرمية للقوة الدولية (1)

أحمد فرغلى رضوان

البعض لا يذهب للمأذون مرتين.. كوميديا اللامنطق!

اﻟﻤﺰﻳﺪ