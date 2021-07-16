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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا| شاومي تصبح ثاني أكبر مصنع للهواتف الذكية.. وفيسبوك تتيح إيموجي صوتية لتطبيق ماسنجر

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر موقع «صدى البلد» مجموعة من أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، التي تتضمن الأخبار والتقارير الجديدة عن أحدث التقنيات المُختلفة، ونستعرض أبرزها فيما يلي:

 

لتفادي تفويت المكالمات المهمة.. استخدم هذه الميزة على واتساب

 

يستمر واتساب WhatsApp، في تطوير العديد من الوظائف ضمن إصداراته المخصصة للهواتف الذكية، من بينها التحسينات المخصصة لوظيفة إجراء المكالمات الصوتية أو المرئية، والتي لاقت اهتماما كبيرا من المستخدمين خلال العامين الماضيين بفضل جائحة فيروس كورونا المستجد.

 

ببطارية عملاقة.. تسريبات تكشف مواصفات هاتف Galaxy A03s القادم من سامسونج


ظهرت عدد من التسريبات الجديدة لهاتف الفئة المتوسطة القادم من شركة سامسونج الكورية، هاتف Galaxy A03s والذي من المتوقع إطلاقه خلال أيام قليلة، حيث سيحتوى الهاتف على بطارية عملاقة وسعر مناسب.

 

جهاز 2×1.. شركة Valve تعلن رسميا عن كمبيوتر Steam Deck المحمول للألعاب


أعلنت شركة Valve عن وحدة تحكم الألعاب المحمولة الخاصة بها، وهو جهاز Steam Deck الذ ي عبارة عن  جهاز كمبيوتر ألعاب صغير الحجم يعمل بإصدار مخصص من نظام SteamOS ويمكنه تشغيل جميع ألعاب منصة  Steam مع عمله كجهاز كمبيوتر في نفس الوقت.

 

بأسهل الطرق.. كيفية تحميل لعبة GTA 5 للهواتف وأجهزة الكمبيوتر


تعتبر لعبة Grand Theft Auto والمعروفة ب GTA واحدة من أكثر الألعاب شهرة وتحقيقا للمبيعات حيث تحتوى اللعبة على عدد كبير من عناصر الإثارة الغير موجودة في الألعاب الأخرى، كما أنها الأكثر تفضيلا بامتياز لمحبى وهواة ألعاب الفيديو.

 

فعلها فورا.. 5 خطوات لحماية بياناتك من ثغرات آيفون المتكررة


تعرضت هواتف الآيفون في الفترة الماضية لعدد كبير من الثغرات الأمنية، والاختراقات وهو ما يعد أمرا غير معتاد لمستخدمي هواتف الآيفون في التعرض لمثل هذه الهجمات بهذا الشكل، الأمر الذي يضع المستخدمين في خطر كبير لو لم يقوموا بتأمين هواتفهم.

 

ريلمي تعلن الموعد الرسمي لهاتف Realme GT Master الرائد.. سعر ومواصفات


أعلنت شركة ريلمي الصينية، الموعد الرسمي لإطلاق هاتف Realme GT Master الرائد الذى يأتي بمواصفات خارقة مع سعر مناسب، مع تقنية الشحن السريع بقوة 65 واط.

 

رسميا ..فيفو تطلق هواتفها الرائدة Vivo S10 بمواصفات جبارة


أطلقت شركة فيفو الصينية رسميا مجموعة هواتف Vivo S10 الرائدة والتي ستأتي بهاتفين هما Vivo S10 و Vivo S10 Pro ، حيث تأتي الهواتف بعدد من المواصفات الجبارة أبرزها أن الهاتف يصدر بكاميرتي سيلفى، مع كاميرا خلفية أساسية بدقة 108 ميجا بيكسل.  

 

اسمعها بالصوت.. فيسبوك تتيح إيموجي صوتية لتطبيق ماسنجر.. اعرف كيفية تفعيله


أطلقت شركة فيسبوك Facebook ميزة Soundmoji لتطبيق الرسائل ماسنجر والتي ستتيح للمستخدمين سماع صوت الإيموجي أو الرموز التعبيرية، والتي ستجعل المستخدمين يسمعون صوت الإيموجي لأول مرة.

 

إنجاز تاريخي.. شاومي تصبح ثاني أكبر مصنع للهواتف الذكية فى العالم


حققت شركة Xiaomi شاومى الصينية إنجازا تاريخيا لها في ظل نجاحاتها المتكررة، حيث أصبحت وللمرة الأولى في تاريخها ثاني أكبر مصنع للهواتف الذكية فى العالم بعد شركة سامسونج الكورية الجنوبية، حيث سيطرت على حطة سوق تبلغ حوالي 17٪  .

 

 

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