أخبار التكنولوجيا| شاومي تصبح ثاني أكبر مصنع للهواتف الذكية.. وفيسبوك تتيح إيموجي صوتية لتطبيق ماسنجر

نشر موقع «صدى البلد» مجموعة من أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، التي تتضمن الأخبار والتقارير الجديدة عن أحدث التقنيات المُختلفة، ونستعرض أبرزها فيما يلي:

يستمر واتساب WhatsApp، في تطوير العديد من الوظائف ضمن إصداراته المخصصة للهواتف الذكية، من بينها التحسينات المخصصة لوظيفة إجراء المكالمات الصوتية أو المرئية، والتي لاقت اهتماما كبيرا من المستخدمين خلال العامين الماضيين بفضل جائحة فيروس كورونا المستجد.



ظهرت عدد من التسريبات الجديدة لهاتف الفئة المتوسطة القادم من شركة سامسونج الكورية، هاتف Galaxy A03s والذي من المتوقع إطلاقه خلال أيام قليلة، حيث سيحتوى الهاتف على بطارية عملاقة وسعر مناسب.



أعلنت شركة Valve عن وحدة تحكم الألعاب المحمولة الخاصة بها، وهو جهاز Steam Deck الذ ي عبارة عن جهاز كمبيوتر ألعاب صغير الحجم يعمل بإصدار مخصص من نظام SteamOS ويمكنه تشغيل جميع ألعاب منصة Steam مع عمله كجهاز كمبيوتر في نفس الوقت.



تعتبر لعبة Grand Theft Auto والمعروفة ب GTA واحدة من أكثر الألعاب شهرة وتحقيقا للمبيعات حيث تحتوى اللعبة على عدد كبير من عناصر الإثارة الغير موجودة في الألعاب الأخرى، كما أنها الأكثر تفضيلا بامتياز لمحبى وهواة ألعاب الفيديو.



تعرضت هواتف الآيفون في الفترة الماضية لعدد كبير من الثغرات الأمنية، والاختراقات وهو ما يعد أمرا غير معتاد لمستخدمي هواتف الآيفون في التعرض لمثل هذه الهجمات بهذا الشكل، الأمر الذي يضع المستخدمين في خطر كبير لو لم يقوموا بتأمين هواتفهم.



أعلنت شركة ريلمي الصينية، الموعد الرسمي لإطلاق هاتف Realme GT Master الرائد الذى يأتي بمواصفات خارقة مع سعر مناسب، مع تقنية الشحن السريع بقوة 65 واط.



أطلقت شركة فيفو الصينية رسميا مجموعة هواتف Vivo S10 الرائدة والتي ستأتي بهاتفين هما Vivo S10 و Vivo S10 Pro ، حيث تأتي الهواتف بعدد من المواصفات الجبارة أبرزها أن الهاتف يصدر بكاميرتي سيلفى، مع كاميرا خلفية أساسية بدقة 108 ميجا بيكسل.



أطلقت شركة فيسبوك Facebook ميزة Soundmoji لتطبيق الرسائل ماسنجر والتي ستتيح للمستخدمين سماع صوت الإيموجي أو الرموز التعبيرية، والتي ستجعل المستخدمين يسمعون صوت الإيموجي لأول مرة.



حققت شركة Xiaomi شاومى الصينية إنجازا تاريخيا لها في ظل نجاحاتها المتكررة، حيث أصبحت وللمرة الأولى في تاريخها ثاني أكبر مصنع للهواتف الذكية فى العالم بعد شركة سامسونج الكورية الجنوبية، حيث سيطرت على حطة سوق تبلغ حوالي 17٪ .