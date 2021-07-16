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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بـ فستان أسود.. سمية الخشاب تبهر متابعيها في أحدث إطلالة

سمية الخشاب
سمية الخشاب

نشرت الفنانة سمية الخشاب، صورًا جديدة لها عبر حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.


وظهرت سمية الخشاب في الصور بإطلالة مميزة حيث ارتدت فستان باللون الأسود، طويل ومنفوش، ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا قويا وركزت على رسمة عيونها واختارت تسريحة الشعر المنسدل على كتفيها.


وكانت خلافات حادة نشبت بين سمية الخشاب ومطرب المهرجانات عمر كمال بسبب كليب أغنيتهما “اوعدك” والذى طرح منذ فترة وحقق مشاهدة عبر اليوتيوب. 

 

وبرغم من إعلان المطرب عمر كمال عن نشوب خلاف مع سمية الخشاب الا انه لم يعلن بشكل كامل عن الازمة الحقيقية التي Jسببت في الخلاف. 

 

وقال عمر كمال : “سمية الخشاب فنانة كبيرة وسعيد بالتعاون معها من خلال أغنية أوعدك ، ولكن زعلان منها لأنها أخلت باتفاق التعاون معها من خلال أغنية أوعدك ، فالأغنية حققت نجاحاً كبيراً فى مصر ووصل عدد المشاهدات الى 10 مليون ، ولكن كان من الممكن ان تحقق الاغنية ارقام مشاهدات تصل الى 30 أو 40 ، في حال اتمام اتفاقها معي”.

 

رد فعل سمية الخشاب 

كان رد فعل الفنانة سمية الخشاب غريب للبعض حيث تجاهلت الامر تماما ولم ترد او تعلق على ما قاله المطرب عمر كمال وهو ما يعنى عدم رغبتها في الرد على الامر وفسره البعض أيضا بعدم اهتمام منها بالكليب خاصة انها لم تحرص على الدعايه له بالشكل الكافي. 

 

حقيقة زواج 

تصدرت الفنانة سمية الخشاب، مؤشرات البحث جوجل، وذلك بعد شائعات زواجها من الفنان عمر كمال، خاصة بعد فيديو كليب أغنتهما الجديدة  “أوعدك”.

 

ونفت سمية الخشاب، ما تردد حول وجود اي علاقة بينهما او بينها هي وأي شخص أخر

 

قالت سمية الخشاب في تصريحات تلفزيونية: "كل يوم بيجوزونى ويطلقونى، وأنا مركزة فى شغلي ومش فاضية للجواز وعندي طاقة إيجابية من النجاحات الأخيرة عايزة استغلها فى الشغل بس".

 

يذكر أن نعت الفنانة سمية الخشاب عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي " تويتر"  رجل  الأعمال المصري أنسي ساويرس عن الذي توفي عن عمر يناهز الـ 91 عاما.

كواليس كليب اوعدك 

قال عمر كمال إن الفنانة سمية الخشاب التى شاركته في كليبه الأخير"أوعدك" عضو عامل فى نقابة الموسيقيين وصوتها جميل جداً، موضحا أن التجهيز للعمل فى هذه الأغنية بدأ منذ 4 أشهر.

 

وكشف عمر كمال فى ندوة نظمها موقع صدى البلد، عن كواليس تحضيرات كليبه مع الفنانة سمية الخشاب، قائلا:"إنهما تقابلا فى إحدى الحفلات واتفقا على طرح كليب مهرجان معاً".

 

ولفت عمر كمال إلى أن تصوير كليب "أوعدك"، توقف بسبب انشغال الفنانة سمية الخشاب، فى تصوير مسلسل موسى، إلى جانب انشغاله فى العديد من الأعمال الأخرى فى رمضان، وكل ذلك أدى لتأخر طرح الألبوم.


وأشار عمر كمال إلى أن أغنية “أوعدك” ليست أغنية ولكنها عبارة عن “ميكنج”، تم طرحه فى الأسواق بسبب تأخر الوقت وانشغالنا فقط لا غير.

 

وأضاف عمر كمال أنه يتقبل أى نقد محترم من الجمهور، موضحًا “أن هناك بعض الناس تتخيل أن شهرتنا صدفة أو حظ ولا تعلم شيئا عن ماضينا وكم عانينا حتى نصل لما نحن فيه الآن”.

 

كان عمر كمال نشر بوستر الكليب عبر خاصية “الاستورى” من خلال موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، وعلق قائلا: “أوعدك 2 مليون مشاهدة في أول يوم”.


وأثار كليب أغنية “أوعدك” لمطرب المهرجانات عمر كمال والفنانة سمية الخشاب، حالة من الجدل الواسع داخل الوسط الفنى، خاصة أن البعض لم يتوقع أن يشاركا سويًا فى عمل واحد.

 

سمية الخشاب احدث اطلالة لها فستان اسود تبهر متابعيها الفنانة سمية الخشاب

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