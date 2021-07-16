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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة.. بدائل اللحوم في عيد الأضحى لمرضى النقرس.. ومعلومات جديدة عن لقاح موديرنا

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة، سنعرض لكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:

 

نشرة المرأة والصحة 

 

مصرح لهذه الفئة فقط .. معلومات عن لقاح موديرنا
 

في 18 ديسمبر 2020 ، أصدرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية تصريحًا للاستخدام في حالات الطوارئ (EUA) لقاح موديرنا  للوقاية من مرض فيروس كورونا المستجد  الناجم عن متلازمة الالتهاب التنفسي الحاد الوخيم فيروس كورونا .

 

فوائد اللحم الجملي للرجال والنساء.. تعرف عليها
 

فوائد اللحم الجملي  لا تعد ولا تحصى حيث يحتوي لحم الإبل  مثل اللحوم الحمراء الأخرى على مستويات عالية من البوتاسيوم تليها الفوسفور والصوديوم والمغنيسيوم والكالسيوم ، بالإضافة إلى نسب أصغر من العناصر الأخرى، وتعتبر  نسبة الكالسيوم في اللحم الجملي أعلى من تلك الموجودة في لحوم الأبقار.

 

كنز صحي.. فوائد لحم الجمل للرجال
 

فوائد لحم الجمل للرجال  لا يعرفها الكثير من الأشخاص تعتبر كنز صحي لابد من الاهتمام بتناوله دائما،  يحتوي لحم الجمل على نسبة عالية من الأحماض الأمينية لبناء العضلات.

 

انتاج الكولاجين أبرزها.. فوائد لحم الجمل للنساء
 

هناك العديد من  فوائد لحم الجمل للنساء بشكل لا يصدق، حيث يحتوي لحم الجمل عالي الجودة على ثروة من العناصر الغذائية التي يبدو أنها غذاء خارق بالنسبة للنساء.

 

الإصابة بالسرطان.. تعرف على أضرار لحم الجمل
 

على الرغم من أن ينصح الأطباء بتناول لحم الجمل إلا أن هناك أضرار لحم الجمل عند الإفراط في تناوله، تتضمن بعض الآثار الجانبية الأكثر شيوعًا لحم الجمل  هو خطر الإصابة بالسرطان وأمراض القلب.

 

نصائح لمرضى النقرس في عيد الأضحى
 

هناك بعض نصائح لمرضى النقرس في عيد الأضحى، وذلك لأن تناول الكثير من البروتينات الحيوانية يمكن أن يسبب في زيادة أعراض النقرس لديهم، وهو الأمر الذي يجب أن يتجنبوه، لذا ففي التقرير التالي سوف نوضح لكم أبرز النصائح لمرضى النقرس في عيد الأضحى.

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