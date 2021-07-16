الباز عن أزمة حلا شيحة: المشاهد غير اللائقة ماينفعش تنزل فى كل الأوقات

علق الإعلامي محمد الباز على الجدل الذي أثارته الفنانة حلا شيحة حول فيديو كليب من فيلم مش أنا و تعليقها عليه.

وأضاف الباز خلال برنامجه " أخر النهار" المذاع على قناة "النهار"، قائلاً:"سيبك من مسألة أن الكليب نازل و في مشاهد غير لائقة، الفنان تامر حسني عموماً مفيش في أفلامه مشاهد غير لائقة".

وتابع البازر قائلا:"موضوع المشاهد نازلة في الـ 10 الأوائل من ذي الحجة و ده مينفعش حسب كلام حلا شيحه، والله هي كل الأيام بتاعت ربنا يعني لو في مشاهد غير لائقة لا تنفع تنزل في العشرة الأوائل في ذي الحجة ولا العشرة الأوائل في المحرم ماهي كلها أيام ربنا و ربنا واحد".



وكانت حلا شيحة، قد كتبت من خلال حسابها الرسمي على “الأنستجرام”: "أنا اتفاجئت جدا بنزول كليب يجمع فيه مشاهد متفرقة من الفيلم وخصوصا بعد آخر بوست نزلته ووضحت فيه أنا إيه.. واتفاجئت أكتر خصوصا بعد وعد تامر حسني ليا وتأكيده إنه حیحترم رغبتي وبعض الطلبات اللي طلبتها منه بكل احترام وود الصيف اللي فات وأکدلي إنه هيحترم رغبتي».



وأضافت حلا شيحة: «إحنا يمكن نجحنا بمقايس الدنيا بس صدقوني بمقایس ربنا إحنا لم ولن ننجح أنا عارفة ومتأكدة إن زملائي جواهم خير بس للأسف فتنة الشهرة والنجاح مش بتخلينا نشوف ونقيس الأمور صح بتكلم من قلبي الكليب ده ميرضيش ربنا وأنا عيطت لإني شفت نفسي في المشاهد دي.. دي كانت زلة نتيجة ظروف مريت بيها وكلنا بنغلط ولازم نغلط علشان إحنا بشر بس المصيبة إننا بنغفل وبننسی".

وتابعت حلا شيحة: “أنا مش هتكسف من حد أنا تبت من المشاهد دي وهي لا تصح وأنا غلطت وبصلح وأهم حاجة إن ربنا يرضى عني لأن في الآخر ده اللي حينفعنا مش الشهرة ولا النجاح لا هو مش نجاح أصلا علشان النجاح الحقيقي حاجة تانية خالص إحنا أغلبنا ناسيينها إلا القليلين منا الفن لو بيخلينا نبعد عن منهج ربنا ومنبقاش قدوة لولادنا يبقي باطل وميبقاش فن”.



وأكملت حلا شيحة: “احنا كلنا عندنا امتحان في الدنيا دي وحابة أفكرك بالفيديو ده یا تامر اللي قولت فيه أنا مش بتمنى أموت وأنا مطرب أنا دايما خايف کده.. كلام أكيد قولته في لحظة صدق جواك وجوانا كلنا، شوفه تاني يمكن يفكرك إن جواك أكيد في صراع وأنا وكلنا بنغلط بس المهم في الآخر نتدارك الغلط ونصلح .(إلا من تاب وآمن عمل عملا صلحا أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما).. الله على كلام الله وجماله يا سلام لو أصواتنا ومواهبنا كلها نستعملها في الخير عشان يبقى فن بجد”.