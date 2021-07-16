وزير النقل: التعديات على حرم السكة الحديد تهدد حياة المواطنين.. فيديو

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إن هناك العديد من التعديات، على حرم السكك الحديدية، مؤكدا أن هناك الكثير من الورش والعشش والمنازل بالإضافة إلى مشاكل بمنطقة المعادي.

وأضاف الوزير خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية” عبر فضائية “ام بي سي مصر” أنني تواجدت بـ "محور الجزائر" وفوجئت بوجود الورش المفتوحة على السكك الحديد مباشرة وكانت من الممكن أن تتسبب بكوارث.

وتابع وزير النقل أن السيارات تعبر السكك الحديد، مؤكدا أنه تصادف قدوم أحد جرارات السكة الحديد القادم من حلوان إلى العباسية ما كادت معه أن تحدث كارثة محققة لكن قائد الجرار استطاع إيقافه قبل الاصطدام بالعربة.



وأشار الوزير إلى أنه وصل الأمر إلى أنه “بتحايل على صاحب عربية فول عشان يشيل العربية من على السكك الحديد ورفض” مؤكدا أن تعديات السكك الحديد تهدد حياه المواطنين والسكك الحديدية .

إزالة التعديات

وطالب الوزير بسرعة إزالة كافة التعديات على حرم السكة الحديد بخط العباسية- حلوان خاصة وأن هذه التعديات تتسبب في وقوع حوادث وتعرض حياة المواطنين للخطر.

