مصرع عامل أربعيني غرقًا في سوهاج

لقي عامل أربعيني مصرعه غرقًا بترعة الفؤادية بناحية بني حميل بمركز البلينا جنوبي محافظة سوهاج، حيث كان يتماشى على حافة الترعة ثم اختل توازنه وسقط بها؛ ولعدم إجادته السباحة لفظ أنفاسه الأخيرة.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقت مديرية الصحة بسوهاج إشارة من مستشفى البلينا المركزي، مفادها وصول المدعو (أسامة الجمل - 46 سنه - عامل - ويقيم بناحية بني حميل بمركز البلينا)، جثة هامدة إدعاء غرق.

وبالانتقال والفحص وبسؤال والده المدعو (الجمل. ا. أ. ع - 75 سنه - عامل - ويقيم بذات الناحية)، قرر بأنه أثناء سير نجله على حافة الترعه المُشار إليها إختل توازنه وسقط بها مما نتج عنه غرقه ووفاته، ونفى الشبهة الجنائية.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة "إسفكسيا الغرق" ولا توجد شبهة جنائية وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات والتي صرحت بدفن الجثة.