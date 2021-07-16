ترعة الفاروقية تخطف طفلا بالغرق في سوهاج

لقي طالب في بداية العقد الثاني من العُمر مصرعه غرقًا، أثناء استحمامه بترعة الفاروقية بمركز أخميم شرقي محافظة سوهاج.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقت مديرية الصحة بسوهاج، إشارة من مستشفى أخميم المركزي مفادها وصول المدعو (عمر عبدالعزيز - ١١ سنة - طالب - ويقيم بمركز أخميم)، جثة هامدة، إدعاء غرق بترعة الفاروقية بدائرة مركز أخميم.

وبسؤال والده (عبدالعزيز. أ - ٦٨ سنة - عامل - ويقيم بذات الناحية)، قرر أنه أثناء استحمام نجله المذكور بترعة الفاروقية بدائرة المركز، غرق لعدم إجادته السباحة، ونفى الشبهة الجنائية.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.