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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

انتشال جثة طفل من تحت أنقاض منزل منهار بقرية المعصرة فى قنا

صدى البلد

أسفر انهيار منزل مكون من ٣ طوابق عن مصرع طفل تحت أنقاض المنزل بقرية المعصرة التابعة لقرية فاو غرب شمال قنا .

 

تلقى اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة دشنا ، يفيد انهيار منزل مكون من ٣ طوابق بالطوب الأحمر بنجع المعصرة التابعة لقرية فاو غرب،نتج عنه مصرع طفل ٧ أعوام.

 

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دفعت إدارة الحماية المدنية بقنا، برئاسة العقيد هانى الاتربى، مدير الإدارة ، والعقيد حسين صلاح وكيل الإدارة، بفريق من الإنقاذ البرى للتعامل السريع مع الموقف .

 

تبين انهيار منزل مبنى من الطوب الأحمر، و مكون من ٣طوابق ، وتمكنت قوات الإنقاذ بقيادة الرائد رامى إيهاب، من انتشال جثة طفل ٧ أعوام من تحت الأنقاض .


تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.


 

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