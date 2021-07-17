انتشال جثة طفل من تحت أنقاض منزل منهار بقرية المعصرة فى قنا

أسفر انهيار منزل مكون من ٣ طوابق عن مصرع طفل تحت أنقاض المنزل بقرية المعصرة التابعة لقرية فاو غرب شمال قنا .

تلقى اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة دشنا ، يفيد انهيار منزل مكون من ٣ طوابق بالطوب الأحمر بنجع المعصرة التابعة لقرية فاو غرب،نتج عنه مصرع طفل ٧ أعوام.



دفعت إدارة الحماية المدنية بقنا، برئاسة العقيد هانى الاتربى، مدير الإدارة ، والعقيد حسين صلاح وكيل الإدارة، بفريق من الإنقاذ البرى للتعامل السريع مع الموقف .

تبين انهيار منزل مبنى من الطوب الأحمر، و مكون من ٣طوابق ، وتمكنت قوات الإنقاذ بقيادة الرائد رامى إيهاب، من انتشال جثة طفل ٧ أعوام من تحت الأنقاض .



تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.



