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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تحدى.. محمود قابيل يكشف سر حماسه لـ كان لك معايا

محمود قابيل وروجينا
محمود قابيل وروجينا بسالى

أكد الفنان القدير محمود قابيل ان وجود المخرجة روجينا بسالى على رأس فيلم كان لك معايا ، كان الدافع وراء موافقته عليه . 

 

وتابع الفنان القدير محمود قابيل فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد ، انه سبق وأن تعاون مع المخرجة روجينا بسالى فى عمل فنى أخر وهو فيلم قصير حمل أسم “ نجم كبير ” ، وقد وجد ردود افعال إيجابية للغابية سواء فى مصر او فى الخارج من المقيمين فى أوروبا وامريكا . 

 

واضاف محمود قابيل : ردود الافعال التى وصلتنى على فيلم نجم كبير كان بمثابة توقيع بينى وبين مخرجة العمل على اعمال أخرى .

 

وأستكمل محمود قابيل قائلاً : قصة فيلم “كان لك معايا ”  جذبتنى منذ اللحظة الاولى لقراءتها فهى بمثابة تحدى . 

 

والجدير بالذكر أن فيلم “كان لك معايا” للمخرجة روجينا بسالي وبطولة الفنان محمود قابيل ، قد حصد جائزتين من مهرجان فاتن حمامة السينمائى الدولى .

 

وحصد فيلم كام لك معايا للمخرجة روجينا بسالي فى أول المهرجانات التي يشارك بها، جائزة لجنة التحكيم وجائزة أفضل ممثلة .

 

تدور أحداث فيلم كان لك معايا  في إطار رومانسي عن قصة حب بين رجل وامرأة، تمنعهما الظروف من الزواج، ويفترقان ثم يلتقيان من جديد بعد وصولها لسن المعاش ويتفقان على الزواج وفي ليلة العرس تحدث مفاجأة في الأحداث.

 

فيلم "كان لك معايا" من إنتاج المركز القومي التابع الى وزارة الثقافة، ومن من تأليف روجينا بسالي ويوسف وجيه، ومن إخراج روجينا بسالي.


فيلم كان لك معايا  بطولة الفنان محمود قابيل،الفنانة صفية العمرى  ، منة جلال وأسامة أسعد وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم الفنانة التونسية عائشة بن أحمد.

 

سر تنازل محمود قابيل عن اجره :  


وكانت  روچينا بسالي مخرجة فيلم كان لك معايا قد أعلنت خلال حوارتها عن تنازل الفنان القدير محمود قابيل عن اجره ، دعما لها وللشباب المشاركين في العمل ، كما تنازلت بطل الفيلم منة جلال عن أجرها بالإضافة إلي تحملها تكاليف تصميم الملابس الذى ظهرت بها داخل أحداث العمل ، والذى دارت أحداثه في فترة زمنيه قديمة ، مما جعل الملابس تاخد طابع خاص .

 

وتم إعلان الجوائز الخاصة بمهرجان فاتن حمامة الدولى  عبر الصفحة الرسمية به، وذلك بسبب عدم إقامة فعاليات نظرا لانتشار فيروس كورونا.

 

وتكونت لجنة التحكيم مهرجان فاتن حمامة الدولى هذا العام   من المنتج المصرى هشلم سليمان والمنتج الإيطالي لورنزو كارفيللى والممثل شون كورنين.

محمود قابيل كان لك معايا فيلم كان لك معايا المخرجة روجينا بسالى منة جلال

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