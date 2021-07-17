محمود قابيل يكشف عن ذكرياته مع رشدى أباظه : ساعدنى كثيرا ولهذا السبب تنازلت عن أجرى فى "كان لك معايا"

أكد الفنان القدير محمود قابيل انه سر تنازله عن اجره فى فيلم كان لك معايا ، ، يعود الى رغبته فى دعم الجيل الجديد من الشباب السينمائين .

وتابع محمود قابيل فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد ، انه أراد ان يمهد الطريق الى مخرجة العمل روجينا بسالى بتنازله عن أجره ، ان يزيح لها أى عقبات إنتاجية تخص هذا الامر ، ان يعطى فرصة للجهة المنتجة ان تخرج العمل بأفضل شكل ممكن .

وإضاف محمود قابيل ، من المهم ان تساعد الاجيال بعضها البعض ، مؤكداً ان بداياته الفنية تعاون مع عدد من كبار الفنانين الذى قدموا له المساعدة والعون .

ويضيف محمود قابيل ، ان الفنان الراحل رشدى أباظه ساعده فى بداية مشواره الفنى حين قدما معاً فيلم “ القاضى والجلاد ” ، حيث كان يحرص على تقديم النصيجة له فى طريقة الاداء او أختيار الملابس .

وأستكمل محمود قابيل حديثه : لابد وان يساعد جلينا الجيل الذى يليه ، فهم من يستكملون رسالتنا بعد ذلك .

وكشفت مخرجة العمل روجينا بسالى عن بعض كواليس العمل ، حيث أكدت ان الفنان محمود قابيل تنازل عن أجره كاملاً دعماً منه الى التجربة الشباب المشاركين فى العمل ولها إيضاً .

وتابعت “ روجينا بسالى ” خلال الندوة ، ان الفنان محمود قابيل دعمها من قبل خلال تعاونهما الاول فى فيلم نجم كبير ، والذى قام ببطولته ، مؤكدة أنه تنازل عن اجره فى هذا العمل إيضاً .

كان لك معايا :

كان فيلم كان لك معايا قد حصد فى أول المهرجانات التي يشارك بها، جائزة لجنة التحكيم وجائزة أفضل ممثلة ،من مهرجان فاتن حمامة الدولى والمقام فى لندن هذا العام ، وتكونت لجنة التحكيم من المنتج المصرى هشلم سليمان والمنتج الإيطالي لورنزو كارفيللى والممثل شون كورنين.

تدور أحداث الفيلم في إطار رومانسي عن قصة حب بين رجل وامرأة، تمنعهما الظروف من الزواج، ويفترقان ثم يلتقيان من جديد بعد وصولها لسن المعاش ويتفقان على الزواج وفي ليلة العرس تحدث مفاجأة في الأحداث.

فيلم "كان لك معايا" من إنتاج المركز القومي التابع الى وزارة الثقافة، ومن من تأليف روجينا بسالي ويوسف وجيه ، وقد شارك به عدد من ضويف الشرف ابرزهم الفنانة عائشة بن أحمد .