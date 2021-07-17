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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

روبي تتألق علي المسرح بالأبيض.. شاهد

صدى البلد

شاركت الفنانة روبي، جمهورها بإطلالة من حفلها الأخير بالساحل الشمالي.

ونشرت صورة جديدة لها أثناء وقوفها علي المسرح وذلك من خلال حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”.

وتألقت روبي بفستان أبيض جذاب،وشاركت هاشتاج بإسمها وكتبت:"#روبي#ruby".


كما أحيت الفنانة روبي حفلا غنائيا بالساحل الشمالي أثار ضجة كبيرة قبل انطلاقه بأيام.

ولم يشهد الحفل حضور أي فتاه محجبه، بسبب الاعلان عن عدم دخول المحجبات الحفل، وهو الامر الذى نفته روبي فى بيان منذ أيام  .

قدمت روبي خلال الحفل مجموعة من أهم وأشهر أغنياتها منها «ليه بيداري كده، وقلبي بلاستيك، وحتة تانية، وانت عارف ليه، وآه يا رموش».

وأثارت شروط الحفل غضب جمهور روبي، خاصة بسبب عدم دخول المحجبات، وارتداء التربون فقط، لترد روبي على هذه النقطة عبر حسابها بـ«إنستجرام» قائلة: «مساء الخير فيه سوء فهم للموضوع، الشخص اللي كتب الرولز مش مقصود منها إن الدخول مسموح للتربونات فقط، المقصود منها إن دخول المحجبات مش ممنوع، هو كتب تربون على أنه معنى حجاب باللغة الإنجليزية، زي ما كتب هوت شورت بالظبط وتقدروا تتأكدوا بالتليفون إن الحجاب مش ممنوع».

 

وأضافت: «لا يمكن منع أي محجبة من الدخول، ولو حصل حاجة زي دي أنا مش ممكن أوافق أو أغني.. شكرا».

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