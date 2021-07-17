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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

قبل عيد الأضحى .. استوحي إطلالتك في المصيف من النجمات

استوحي إطلالتك في
استوحي إطلالتك في المصيف من النجمات

أيام قليلة و يحل  عيد الأضحى ومع حلول هذه المناسبة تبحث الكثير من الفتيات عن أحدث صيحات الموضة و أختيار الإطلالات التي تتناسب مع الأجواء الصيفية والسفر والمصيف.

 

ولفتت العديد من  نجمات الفن الأنظار خلال الأيام الماضية بمجموعة من الأزياء والإطلالات الراقية التي جمعت بين الأناقة و الرقي ومواكبة لأحدث صيحات الموضة أيضا.

 

أعتمدت أغلب النجمات على التصميمات المزودة بالألوان والرسومات المبهجة التي تتناسب مع أجواء المصيف وعيد الأضحى، كما سيطرت الفساتين الكاجوال و الجمبسوت و البنطلونات المنقوشة موضة صيف 2021.

 

إطلالات النجمات 

وهناك بعض  النجمات التي يمكنك أن تستوحي إطلالتك في المصيف منهن  لكي تحصلي على إطلالة أنيقة في عيد الأضحى و مواكبة أحدث صيحات الموضة، فمن أبرز النجمات الفنانة رانيا يوسف و التي ظهرت بمجموعة من الإطلالات العصرية و المبهجة خلال تألقها على إحدي الشواطئ، حيث ظهرت بملابس تتناسب مع المصيف.

 

تألقت ميريهان حسين خلال إستمتاعها بالإجازة الصيفية بمجموعة من الإطلالات الملفتة و الجريئة و التي شملت الجمبسوت، وظهرت الفنانة كارول سماحة بفستان طويل مبهج.

 

أما نسرين طافش فهي من النجمات اللاتي تتمتع بذوق راقي و أنيق في أختيار الإطلالات التي تظهر بها في مختلف المناسبات و بالأخص الإطلالات الكاجوال التي كشفت عن أناقتها.

موضة صيف 2021

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عيد الأضحى المصيف اطلالات النجمات ميريهان حسين نسرين طافش

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