قبل عيد الأضحى .. استوحي إطلالتك في المصيف من النجمات

أيام قليلة و يحل عيد الأضحى ومع حلول هذه المناسبة تبحث الكثير من الفتيات عن أحدث صيحات الموضة و أختيار الإطلالات التي تتناسب مع الأجواء الصيفية والسفر والمصيف.

ولفتت العديد من نجمات الفن الأنظار خلال الأيام الماضية بمجموعة من الأزياء والإطلالات الراقية التي جمعت بين الأناقة و الرقي ومواكبة لأحدث صيحات الموضة أيضا.

أعتمدت أغلب النجمات على التصميمات المزودة بالألوان والرسومات المبهجة التي تتناسب مع أجواء المصيف وعيد الأضحى، كما سيطرت الفساتين الكاجوال و الجمبسوت و البنطلونات المنقوشة موضة صيف 2021.

إطلالات النجمات

وهناك بعض النجمات التي يمكنك أن تستوحي إطلالتك في المصيف منهن لكي تحصلي على إطلالة أنيقة في عيد الأضحى و مواكبة أحدث صيحات الموضة، فمن أبرز النجمات الفنانة رانيا يوسف و التي ظهرت بمجموعة من الإطلالات العصرية و المبهجة خلال تألقها على إحدي الشواطئ، حيث ظهرت بملابس تتناسب مع المصيف.

تألقت ميريهان حسين خلال إستمتاعها بالإجازة الصيفية بمجموعة من الإطلالات الملفتة و الجريئة و التي شملت الجمبسوت، وظهرت الفنانة كارول سماحة بفستان طويل مبهج.

أما نسرين طافش فهي من النجمات اللاتي تتمتع بذوق راقي و أنيق في أختيار الإطلالات التي تظهر بها في مختلف المناسبات و بالأخص الإطلالات الكاجوال التي كشفت عن أناقتها.

موضة صيف 2021

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