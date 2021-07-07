أبرز إطلالات نجمات مهرجان كان السينمائي 2021

تألقت نجمات السينما العالمية بفساتين عنوانها البساطة على السجادة الحمراء لحفل افتتاح النسخة 74 من مهرجان كان السينمائي الدولي بعد عودته من التوقف العام الماضي بسبب جائحة كورونا.



وحرصت عدد كبير من النجمات على الحضور مبكرا والتقاط الصور على السجادة الحمراء ومع الجمهور المزدحم على جانبي الطريق لتحية صناع السينما من شتى بقاع العالم.



وكانت إطلالة النجمة جودي فوستر التي يتم تكريمها اليوم عن مشوارها الفني من أبسط وأبرز الصور التي وضحت على السجادة الحمراء تليها بطلة فيلم الافتتاح ماريون كوتيار التي تهافت الجميع على مناداتها وتحيتها والتقاط الصور معها.



وظهرت أيضا جيسيكا تشاستين وهيلين ميرين كانا من أبرز الحضور على السجادة الحمراء إلى جانب عارضة الأزياء الشهيرة بلا حديد، ونجمات لجنة تحكيم المسابقة الرسمية لمهرجان كان التي كانت ماجي جيلينهال أبرزهن.

تفاصيل إطلالة جودي فوستر





تألقت النجمة العالمية جودي فوستر في اليوم الاول لمهرجان كان السينمائي 2021 على السجادة الحمراء بإطلالة ساحرة وجذابة للغاية.



ظهرت جودي فوستر بإطلالة رائعة وهي ترتدي فستانًا طويلا باللونين الأبيض والذهبي وبقصة مميزة للغاية من منطقة الصدر، وهو ما أبرز رقة وجمال إطلالتها.



وقامت جودي فوستر بترك خصلات شعرها منسدلة عبر كتفيها وظهرها بتسريحة انسيابية وناعمة، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها بشكل كبير.

جودي فوستر



ولم تتكلف جودي فوستر في وضع المكياج، حيث انها قامت بوضع احمر الشفاه باللون الكشميري، والماسكرا والآي شادو بألوان ناعمة ليبرز جمال عينيها.



واكتفت جيسيكا شاستين بارتداء كوليه قرطين وخاتم ناعم باللون الفضي، وهو ما ابرز رقة وجمال إطلالتها.

تفاصيل إطلالة جيسيكا شاستين

تألقت النجمة العالمية جيسيكا شاستين في اليوم الاول من مهرجان كان السينمائي 2021 على السجادة الحمراء بإطلالة ساحرة وجذابة للغاية.



وظهرت جيسيكا شاستين البالغة 44 عامًا بإطلالة رائعة وهي ترتدي فستانًا كب باللون الأسود ومنفوش من الأسفل مصنوع من الدانتيل.



وقامت جيسيكا شاستين برفع خصلات شعرها إلى الأعلى بعمله وترك بعض الخصات منسدلة على وجهها، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها بشكل كبير.



جيسيكا شاستين



ولم تتكلف جيسيكا شاستين في وضع المكياج، حيث انها قامت بوضع احمر الشفاة باللون الأحمر الناري ، والماسكرا والآي شادو بألوان ناعمة لتببرز من جمال عينيها.



واكتفت جيسيكا شاستين بإرتداء كولية باللون الفضي حول عنقها مع قرطين ناعمين بنفس اللون، فيثما ارتدت خاتم مميز بفص احمر ابرز من رقة وجمال إطلالتها.

تفاصيل إطلالة بيلا حديد

تألقت عارضة الأزياء بيلا حديد في اليوم الاول من مهرجان كان السينمائي 2021 على السجادة الحمراء بإطلالة ساحرة وجذابة للغاية.



ظهرت بيلا حديد بإطلالة رائعة وهي ترتدي فستانًا باللون الأبيض والأسود وبتصميم مميز للغاية وقطعة من الدانتيل على الأكتاف والذيل.



وقامت بيلا حديد برفع خصلات شعرها إلى الأعلى بتسريح انسابية وناعمة ، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها بشكل كبير.



بيلا حديد



وأبرزت بيلا حديد في وضع المكياج، حيث انها قامت بوضع احمر الشفاة باللون الكمشيري، والماسكرا والآي شادو والسموكي ايز الأسود لتببرز من جمال عينيها.



وأكملت بيلا حديد بإرتداء كولية باللون الفضي قرطين ناعمين بنفس الفضي مع خاتم انيق بنفس اللون، وهو ما أبرز من رقة وجمال إطلالتها.

تفاصيل إطلالة هيلين ميرين

تألقت الممثلة العالمية هيلين ميرين في اليوم الأول لمهرجان كان السينمائي 2021 على السجادة الحمراء بإطلالة شبابية وعصرية للغاية.



ظهرت هيلين ميرين بفستان طويل باللون الأصفر وبأكمام طويلة واختارت عليه حذاء بنفس اللون وحقيبة باللون الذهبي، وهو ما أعطاها إطلالة أنيقة وساحرة.



وقامت هيلين ميرين برفع شعرها إلى الأعلى بتسريحة انسيابية وناعمة ، وهو ما أبرز من رقة وجمال إطلالتها.



وأكملت هيلين ميرين إطلالتها ببعض اللمسات الناعمة من الماكياج؛ واختارت الآي لاين والآى شادو والكحل الأسود والماسكرا الآي لاينر لتبرز جمال عينيها، مع وضع اللون الروز الناعم كأحمر شفاه.

هيلين ميرين



وأبرزت هيلين ميرين إطلالتها ببعض الإكسسوارات الناعمة، حيث اختارت كولية وقرطين وخاتم ناعمين باللون الفضي والأخضر الزمردي، وهو ما أعطاها إطلالة ناعمة وبسيطة للغاية.

تفاصيل إطلالة ماريون كوتيار

لفتت الممثلة الفرنسية ماريون كوتيار أنظار الجميع بمجرد ظهورها على السجادة الحمراء لحضور حفل افتتاح مهرجان كان السينمائي الدولي، وتعالت صيحات الجماهير الحاضرة لمناداتها والتقاط الصور معها.



وظهرت ماريون كوتيار وهي ترتدي فستان بكتف واحد مكشوف، وبتصميم مميزة للغاية من المرايا على كامل الفستان باللون الفضي، وهو ما ابرز من رقة واناقتها بشكل كبير.



ماريون كوتيار

وتركت ماريون كوتيار شعرها منسدلا عبر اكتافها بطريقة انسابية وناعمة على اكتافها وظهرها.



ماريون كوتيار



ولم تتكلف ماريون كوتيار في وضع المكياج، حيث اكتفت بوضع احمر الشفاه باللون الكشمير الناعم، مع ابراز جمال عينيها الماسكرا والآي شادو الناعم بألوان هادئة.



واكملت ماريون كوتيار إطلالتها ببعض الأكسسورات فقامت بإختيار قرطين واسورة باللون الذهبي لتبرز من رقة وجمال إطلالتها.



تفاصيل إطلالة ريا أبي راشد

شاركت الإعلامية ريا أبي راشد، صورة جديدة لها من داخل مهرجان كان السينمائي لعام 2021 وقامت بنشرها عبر خاصية الأستوري على "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة ناعمة وجذابة.



وظهرت ريا أبي راشد وهي ترتدي فستانا طويلا كب باللون الأسود بأكمام مميزة، وهو ما أعطاها إطلالة أنيقة وساحرة.



وتركت ريا أبي راشد شعرها منسدلًا بتسريحة انسيابية وناعمة عبر كتفيها وظهرها، وهو ما أبرز من رقة وجمال إطلالتها.



وأبرزت ريا أبي راشد إطلالتها ببعض اللمسات الناعمة من الماكياج؛ واختارت الآي شادو والماسكرا الآي لاينر لتبرز جمال عينيها، مع وضع اللون الأحمر الناري كأحمر شفاه.

ريا أبي راشد



وأكملت ريا ابي راشد إطلالتها ببعض الإكسسوارات الناعمة، حيث اختارت كولية وقرطين ناعمين باللون الفضي، وهو ما أعطاها إطلالة جذابة وبسيطة للغاية.

حفل افتتاح مهرجان كان

يستضيف قصر المهرجانات عند جادة لاكروازيت حفل الافتتاح، ويجمع آلاف العاملين في قطاع السينما من العالم كله، ليلتقوا مجددا بعد إلغاء دورة العام الفائت.



وألغي مهرجان كان العام الماضي بسبب جائحة كورونا، لذا كانت عودته مطلبا دوليا، ويحاول منظميه التغلب على كل التحديات الخاصة بالوباء على الرغم من المخاوف والترقب المستمر، خاصة مع ظهور أنواع جديدة من الفيروس في أوروبا.

لجنة تحكيم مهرجان كان



وقررت إدارة مهرجان كان إقامة النسخة 74 من هذا الحدث العالمي في الفترة من 6 إلى 17 يوليو الجاري، وفرضت على الجميع الالتزام بالأقنعة الطبية وإجراء الاختبارات كل 48 ساعة، مع السماح بالجلوس في مقاعد متقاربة، وإلغاء كل الأحداث الافتراضية على خلاف ما فعلته باقي المهرجانات في وقت سابق.



فيلم افتتاح مهرجان كان



اختير فيلم آدم درايفر وماريون كوتيار الجديد Annette، لعرضه في حفل الافتتاح الذي سيقام الليلة بحضور عدد كبير من صناع السينما حول العالم وعدد من أبطاله.

ينافس الفيلم الموسيقي Annette ضمن مسابقات مهرجان كان، ومن المقرر طرحه في دور العرض الفرنسية بالتزامن مع بداية عرضه في الافتتاح، وهو من إخراج ليوس كاراكس الذي يقدم فيلما باللغة الإنجليزية لأول مرة في مشواره.

الفيلم الموسيقي Annette



تدور أحداث فيلم Annette حول فرقة الآرت- الروك سباركس، التي تأسست عام 1971 على يد رون وراسل ماير، ووصف بأنه غامض وذو رؤية أيضا.



تكريم جودي فوستر

وجهت إدارة مهرجان كان السينمائي دعوة خاصة للممثلة الأمريكية جودي فوستر لحضور حفل الافتتاح لتسلم جائزة السعفة الذهبية الفخرية، ومن المقرر تنظيم ماستر كلاس لها يحضره عدد من الجمهور عن طريق حجز التذاكر عبر الإنترنت.

جائزة السعفة الذهبية لـ مهرجان كان منحت للعديد من الفنانين الكبار على مدار السنوات الماضية أبرزهم جين مورو، برناردو بيرتولوتشي، جين فوندا، آلان ديلون، وغيرهم من النجوم تقديرا للإنجاز المهني الذي حققوه على مدار مسيرتهم المهنية.

حضرت جودي فوستر مهرجان كان لأول مرة عام 1976 عندما كانت تبلغ من العمر 13 عاما لحضور عرض فيلمها Taxi Driver، وعرض لها على مدار السنوات الماضية 7 أفلام أخرى لعبت فيها أدوارا تمثيلية وإخراجية.

وقالت جودي فوستر في تصريحات لها إنها تدين لمهرجان كان بالكثير، لأنه غير حياتها تماما، وأن عرض أفلامها في هذا الحدث الكبير كان دائما حلما بالنسبة لها، وعبرت عن سعادتها بأن تكون قادرة على المشاركة والمغامرة في أعمالها مع الأجيال جديدة من صناع الأفلام.