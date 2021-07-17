وزير الري يصل القاهرة بعد زيارة ناجحة لدولة الكونغو الديموقراطية

وصل الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والري، إلى القاهرة قادماً من العاصمة الكونغولية كينشاسا بعد زيارة رسمية ناجحة لدولة الكونغو الديموقراطية.

وصرح الدكتور عبد العاطى أنه عقد عدد من اللقاءات مع كبار المسئولين بدولة الكونغو الشقيقة ، حيث تم بحث فرص تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات إدارة المياه ، وسبل تحقيق المصالح المشتركة بما يعود بالنفع على مواطنى البلدين.

وأوضح الدكتور عبد العاطى أن هذه الزيارة تأتي تعبيراً عن إيمان مصر بضرورة تحقيق التعاون والتنسيق بين مصر والدول الأفريقية الشقيقة لتحقيق أهداف الشعوب في التنمية المستدامة ، والوصول للإدارة المثلى للمياه خاصة في ظل التحديات التى تواجه قطاع المياه فى العديد من دول العالم.

الجدير بالذكر أن الدكتور عبد العاطى افتتح خلال زيارته لدولة الكونغو ، مركز التنبؤ بالأمطار والتغيرات المناخية بالعاصمة الكونغولية – كينشاسا ، والذى يمثل أهمية بالغة كمركز لدراسة التغيرات المناخية فى الكونغو والذى ستنعكس أعماله على حماية المواطنين فى الكونغو من العديد من الكوارث المناخية المفاجئة ، وذلك في إطار حرص مصر على نقل الخبرات المصرية فى مجال الإدارة المتكاملة للموارد المائية لأشقائها من دول حوض النيل بغرض تعظيم استخدام هذه الموارد.

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