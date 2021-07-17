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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

منع «إيفر جيفين» من دخول ميناء هامبورج بسبب مخاوف سلامة الملاحة

ايفر جيفين أثناء
ايفر جيفين أثناء مغادرة قناة السويس

قال مشغل السفينة البنمية "ايفر جيفن - ‏EVER GIVEN"، إن السفينة لن تدخل كالمعتاد لميناء هامبورج في المانيا بسبب المخاوف المحيطة بسلامة الملاحة.
وأضاف، أن الشحنة المقرر تفريغها في هامبورج سيتم تفريغها في روتردام ثم تُنقل الي هامبورج، وتبلغ حوالي 20388 حاوية.

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كما أوضح أن الشحنة المزمع تفريغها في هامبورغ سيتم تفريغها في روتردام ونقلها إلى ميناء الوجهة بواسطة 5،652 TEu Ever Utile.

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وقالت إيفرجرين في بيان: "بينما كانت إيفر جيفن في طريقها إلى موانئ وجهتها في أوروبا، تحتاج السفينة إلى اتباع الإرشادات الموضحة في شهادة صلاحيتها للإبحار للإبحار بسرعات منخفضة والاتصال فقط بمدينة روتردام وفيليكسستو".

وقالت الشركة إنها تنسق مع مشغلي المحطات فيما يتعلق بترتيبات الرصيف وتتوقع تفريغ الحمولة المحددة لهامبورغ في محطة روتردام يوروماكس في 2 أغسطس، ومن المقرر أن يتم استدعاء Ever Utile في ميناء هامبورغ بعد ستة أيام.

وغادرت  السفينة العملاقة "إيفر جيفن"، البالغ طولها 400 متر في 7 يوليو الجاري، المياه الإقليمية المصرية، بعد حجزها التحفظي بالمجري الملاحي لقناة السويس،؟لأكثر من ثلاثة أشهر.  وحصلت السفينة التي تحمل أكثر من 18 ألف صندوق مؤخرا على الضوء الأخضر لمغادرة ميناءبورسعيد بعد الفحص والصيانة، بعد استكمال بعض الأعمال اللوجستية وتزويد المؤن من غاطس بورسعيد لاستئناف رحلتها.

كان الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس شهد توقيع اتفاقية تعويض مع ملاك "إيفر جيفين"،؟خلال حفل كبير أعقبه مؤتمر صحفي أكد خلاله على استعادة حق القناة مع الحفاظ على علاقة الشركاء بكل ود وسلام.

يذكر أن السفينة إيفر جيفين جنحت في 23 مارس الماضي بعرض قناة السويس واستمر جنوها عدة أيام متواصلة أدت إلى غلق القناة 6 أيام مما تسبب في إلحاق خسائر بالقناة، وقامت القناة بالحجز التحفظي واستمرت المفاوضات والجلسات تتداول طيلة الثلاث أشهر الماضية.
 

إيفر جيفن ميناء هامبورج المانيا مدينة روتردام ميناء هامبورغ هامبورغ

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