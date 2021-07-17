عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية تستخدم "روبوتات" لتوزيع ماء زمزم علي حجاج بيت الله

الحجاج
الحجاج

جهزت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، مسارات الحشود في صحن المطاف وفق الآلية المخطط لها، بمشاركة 60 موظفاً عملوا على تنظيم حركة الفوج الأول من ضيوف الرحمن وتوزيعهم على المسارات المخصصة للطواف، لتحقيق التباعد الجسدي فيما بينهم، وتيسير أداء نُسك الطواف.

وأوضح المتحدث الرسمي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي هاني بن حسني حيدر - في تصريح أوردته وكالة الأنباء السعودية - أن عملية استقبال أول وفود حجاج بيت الله الحرام سارت بكل يسر وسهولة؛ وسط منظومة من الخدمات المتكاملة.. مشيرا إلى أن الرئاسة باشرت توزيع المظلات لوقاية حجاج بيت الله الحرام من حرارة الشمس، كما قامت بتوزيع عبوات مياه زمزم المعقمة في صحن المطاف وجنبات المسجد الحرام.

 

txt

الصحة السعودية تعلن اكتمال تجهيز مستشفى جبل الرحمة

txt

شاهد.. سيول جارفة تجتاح عمان وتوقعات بتأثر السعودية بمنخفض الحج

وأفاد بأن الرئاسة قدمت حزمة من الخدمات والبرامج التي تهدف لتيسير وتسهيل أداء ضيوف الرحمن حجهم، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة العاملة على خدمة حجاج بيت الله الحرام، مؤكدا حرص الرئاسة على تحقيق منظومة خدمات متميزة وذات جودة عالية، تضمن من خلالها لقاصدي المسجد الحرام البيئة الصحية المثالية والمناسبة لتأديتهم عباداتهم ومناسكهم بيسر وسهولة.

وفي سياق متصل، وزعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي 20 ألف مظلة اليوم على أول فوج من حجاج بيت الله الحرام، إضافة للعاملين، وذلك ضمن مبادرة "هديتي مظلتي".


وأوضح مدير الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية بالرئاسة العامة جنادي بن علي مدخلي، أن المبادرة جاءت ضمن حزمة من المبادرات التي تقدمها الرئاسة لضيوف الرحمن، والتي تهدف إلى حماية الحجاج ببيت الله الحرام والعاملين فيه من حرارة الشمس، مؤكدا حرص واهتمام الرئاسة بالصحة العامة وسلامة الجميع.

كما عقمت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين اليوم، المسجد الحرام بـ15 ألف لتر من المعقمات قبيل قدوم أول فوج من حجاج بيت الله الحرام لأداء طواف القدوم.. وقال وكيل الرئيس العام للشؤون الفنية والخدمية محمد بن مصلح الجابري إنه "شارك في أعمال التعقيم أكثر من 50 عاملاً، يرافقهم 30 مشرفاً ميدانياً على أعمال التطهير والتعطير، كما يسهم أكثر من 500 جهاز آلي لتعقيم الأيدي بخاصية الاستشعار، و20 جهاز بايوكير، و11 روبوت، في وقاية ضيوف الرحمن".

وأوضح أن عمليات التعقيم تمت عقب أداء الفوج الأول للنسك دون إعاقة للحركة، حيث تم تنظيم حركة العاملين في الوكالة بطريقة منتظمة بداية من تجهيز المواد والأدوات، دون تَأْثِير على مسارات الحجاج، مضيفاً أن الفترة الزمنية التي استغرقها غسل صحن المطاف "قبل وبعد الطواف" استغرقت كل عملية 10 دقائق، وأما إجراءات التعقيم لا ترتبط بمدة زمنية محددة، وإنما تتم على مدار الساعة.


وأفاد الجابري، بأن الرئاسة قامت بتجهيز 7 كاميرات حرارية عبر آلية التعامل مع الألوان، لرصد درجة حرارة الجسم لحجاج بيت الله الحرام، حيث تبعد الكاميرات الحرارية بحد أقصى 6 أمتار عن كل فرد، وهي عالية الدقة، وتستطيع تمييز الزائر الذي تظهر لديه أعراض حرارة مرتفعة.

وذكر أن أكثر من 30 ألف عبوة زمزم تم توزيعها للفوج الأول من حجاج بيت الله الحرام عبر أكثر من 60 عربة استيل و15 عربة توزيع على مسارات الطواف تحمل كلا منها 100 عبوة، منوها بالحرص على توزيع عبوات ماء زمزم دون تدخل بشري عن طريق الروبوت، تطبيقاً للإجراءات الاحترازية، والاستفادة من الذكاء الاصطناعي لخدمة حجاج بيت الله الحرام.


وبين أنه يمكن لهذا الروبوتات أن يقوم بتوزيع 30 عبوة في الجولة الواحدة، حيث تستغرق الجولة الواحدة أقل من 10 دقائق، ‏ويستطيع أن يعمل لمدة 8 ساعات متواصلة، ويمتاز بالوقوف لمدة 20 ثانية؛ ليتمكن قاصد بيت الله من أخذ عبوة ماء زمزم.

ولفت إلى أن استعدادات استقبال باقي الأفواج تمت بفضل الله، ويجري حاليا الوقوف ميدانياً مع الجهات ذات العلاقة؛ للتأكد من سلامة وجاهزية جميع المواقع على أكمل وجه وتعزيزها بالكوادر الفنية والخدمية، وتكثيف الإجراءات الاحترازية والوقائية لخدمة ضيوف الرحمن. 

الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ضيوف الرحمن التباعد الجسدي ن سك الطواف مياه زمزم

موضوعات متعلقة

شاهد.. استعدادات السعودية لموسم الحج هذا العام

السعودية.. حزمة إجراءات عاجلة لحماية الحجاج من كورونا

ترشيحاتنا

التمويل العقارى: الإسكان تكشف موعد طرح وحدات بدار وجنة مصر

مضيف طيران يجبر راكبة على البحث في القمامة

عقب النهائي الإفريقي.. تعرف علي موعد انضمام "رباعي الأهلي" للمنتخب الأولمبي في اليابان

قائد كايزر تشيفز السابق: سنظهر أمام الأهلى مثل الكلاب..ونخشى سيناريو القاضية ممكن

تلقى عرضين من أوروبا.. الزمالك يحسم قراره النهائي بشأن مستقبل إمام عاشور

وفاة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحذير شديد من وزارة البترول بشأن فاتورة الغاز المنزلي| تفاصيل

قناة مفتوحة ناقلة لـ مباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي أفريقيا|وقرار من الكاف

حقيقة تأجيل امتحان كيمياء الثانوية العامة المقرر عقده غداً

يطالبها بتعويض ٥ ملايين جنيه.. تأجيل محاكمة رانيا يوسف بتهمة سب وقذف نزار الفارس إداريا

فيديوجراف.. كمسري قطار منوف يفجر مفاجأة بعد فيديو ضرب مواطن

اشتباك بالأيدي بين لاعبي بيراميدز والمقاولون العرب

قرار عاجل بخصوص دعوى محمد رمضان ضد عمرو أديب

مدرس يشيد بـ امتحان الكيمياء للثانوية العامة: جميل ويتحل في دقايق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فيضانات أوروبا..كارثة تاريخية تضرب القارة.. ورعب من انهيار السدود..صور لم ترها من قبل

شاهد امرأة في ذعر بعد العثور على 18 ثعبانا أسفل سريرها|صور

لسبب غير متوقع.. عروس تطلب الشرطة لعائلتها وعريسها في يوم الزفاف

يصيب الأطفال.. انتشار فيروس جديد شديد العدوى من أعراضه الإسهال والقئ

فيديو

فيديوجراف.. الفيضانات.. خطر جديد يهدد أوروبا والضحايا بالمئات

حلا شيحة بين الفن والحجاب .. اعتزال ثم عودة وأخيرًا تحريم

فيديوجراف.. كمسري قطار منوف يفجر مفاجأة بعد فيديو ضرب مواطن

تلميح مباشر.. أحمد الفيشاوى يستفز محمد رمضان مرة أخرى

المزيد

ساحة رأي

نهي أباظة تكتب: ملاكي.. ومأستكه في بواكي

ميران حسين تكتب: ضد المنطق.. بدون مقدمات

د. أحمد محمد عرفة يكتب: هل أنت مسلمة؟

إبراهيم عمران يكتب: العلماء والبحث العلمي.. أين أنتم؟

د.محمد عونى يكتب: الأهلى والنجمة العاشرة

مني داوود تكتب: طبطبة المشاعر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التسلسلات الهرمية للقوة الدولية (2)

المستشار أسـامة الصعيدي

علموا أولادكم يعني إية حب الوطن

كريمة أبو العينين

الفقراء يجب ألا ينجبوا إناثا

هويدا دويدار

مساعى لتغيير الفكر الإسلامى بالرأي والهوى

شريف سمير

«أشجار» ماسبيرو .. تجارب مزهرة فى حوارات مثمرة!

د.سالم الكتبي

أفغانستان ما بعد الانسحاب الأمريكي

مروة لطفي

احذروا مراكز الموت!

إبراهيم أبوكيلة

لعبة المصالح في «سد النهضة»

اﻟﻤﺰﻳﺪ