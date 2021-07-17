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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مران الزمالك.. عبد الله جمعة يواصل التدريبات وأسامة نبيه يشارك في التقسيمة

مران الزمالك
مران الزمالك

واصل عبد الله جمعة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خوض تدريبات تأهيلية في صالة الجيمانزيوم.

ويعاني جمعة من الإصابة بجزع في الرباط الداخلي للركبة ويخضع لبرنامج تأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق.

 

وأدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تقسيمة فنية خلال تدريبات الفريق مساء اليوم السبت بملعب نادي الترسانة.

وحرص الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك على خوض اللاعبين تقسيمة من أجل استعادتهم الحالة الفنية، بعد أن كان التركيز خلال مران أمس الجمعة على الناحية البدنية بعدما حصلوا على راحة لمدة 11 يوما.

وخاض اللاعبون التقسيمة تحت أنظار كارتيرون وجهازه المعاون: أسامة نبيه المدرب العام وأحمد عبد المقصود المدرب المساعد.


وحرص أسامة نبيه المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على المشاركة في التقسيمة الفنية التي خضع لها اللاعبون خلال تدريبات الفريق مساء اليوم السبت بملعب الترسانة.

وشارك نبيه في التقسيمة كرأس حربة، في فريق ضم كلا من: أحمد عيد وإسلام جابر ومحمد عبد الغني ومحمد أشرف "روقا" وسيف فاروق جعفر وحسام أشرف ومروان حمدي.

 

ويستعد الزمالك لمواجهة غزل المحلة يوم 3 أغسطس المقبل ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.
 

 

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