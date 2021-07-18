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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد الإمارات| "اقتصادية الشارقة" تُنفّذ 48.2 ألف جولة رقابية في النصف الأول من 2021

اقتصاد الامارات
اقتصاد الامارات

نفذت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة 48.2 ألف جولة رقابية على مختلف المنشآت الاقتصادية في الإمارة خلال الربع الثاني من العام الجاري 2021 بنمو بلغ 288 بالمائة مقارنة بالربع الثاني من العام الماضي.

و اكد سالم أحمد السويدي نائب مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية  في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإماراتية " وام"، ان الإدارة والفرق التابعة لها تعمل بشكل متواصل ووفق خطط مدروسة للتأكد من سلامة جميع الممارسات الاقتصادية في المنشآت الاقتصادية في الإمارة .

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كما كثفت الدائرة دورها خلال الفترة الراهنة بهدف التأكد من التزام المنشآت والتصدي للمخالفين تزامناً مع عيد الأضحى المبارك.

وأكملت الدائرة استعدادها الكامل لاستقبال عيد الأضحى حيث تعمل وفق خططها لتأمين أسواق الإمارة من خلال حملاتها الرقابية للتأكد من سلامة جميع الممارسات الاقتصادية و شملت الحملات والزيارات الرقابية التي نفذتها الدائرة كافة منشآت الخدمات الغذائية وبيع التجزئة والجمعيات والصالونات الرجالية والنسائية وأسواق الذهب إضافة لجميع المنشآت الاقتصادية الأخرى التي يتعلق نشاطها بموسم العيد.

من جانبه أشار علي فاضل رئيس قسم الحماية التجارية أن الدائرة تعاملت خلال الفترة الماضية مع الكثير من الحالات المختلفة لملاحظات المستهلكين والتي تم معالجة كل منها بشكل كامل بالتعاون مع جميع الأطراف المعنية وصولا إلى حل يرضي الجميع ويحفظ حقوقهم حيث عالجت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة 2,636 ملاحظة تلقتها خلال الربع الثاني من العام الجاري 2021 ووفقاً للبيانات الصادرة فقد توزعت هذه الملاحظات لتشكل ملاحظات حماية المستهلك الحصة الكبرى منها بـ 2,363 ملاحظة تلتها ملاحظات وكيل الخدمات بـ 154 ملاحظة ومن ثم ملاحظات الغش التجاري بـ 119 ملاحظة .

وتوزعت ملاحظات حماية المستهلك لتشمل العديد من القطاعات حيث سجلت ملاحظات قطاع السيارات وقطع غيارها 22 بالمائة من إجمالي ملاحظات حماية المستهلك التي تلقتها الدائرة في حين بلغت ملاحظات الهواتف المتحركة والإلكترونيات 14 بالمائة و المفروشات والستائر 12 بالمائة و الأدوات الكهربائية ومواد البناء 9 بالمائة و السياحة والسفر والشحن 8 بالمائة و أنشطة الخدمات الشخصية 7 بالمائة في حين توزعت الملاحظات الأخرى بشكل متفاوت على مختلف القطاعات الاقتصادية الأخرى.

كما بلغ إجمالي عدد الرخص التي خضعت للتقييم الفني للتأكد من مطابقتها للاشتراطات الخاصة بالمساحات والمناطق المحددة لممارسة بعض الأنشطة الاقتصادية والمعمول بها في الإمارة 5379 رخصة مقارنة بالربع الثاني من العام الماضي بنمو 144 بالمائة .

و بحسب البيانات الصادرة عن الدائرة خلال الفترة نفسها فقد بلغ إجمالي عدد الموازين التي تمت معايرتها 459 ميزاناً وبلغت نسبة الموازين المتوافقة والمطابقة للمعايير 94 بالمائة من إجمال الموازين التي تمت معايرتها .

و تنفذ الدائرة سلسلة من الحملات الرقابية الميدانية المكثفة على منافذ البيع والمحال التجارية للتأكد من صحة ودقة الموازين التجارية المستخدمة في منافذ البيع بالأسواق المحلية وتستهدف مطابقة هذه الموازين للمعايير والمواصفات القياسية الإلزامية الإماراتية المعتمدة في هذا المجال ضمن خطط الدائرة للتحقق المترو لوجي من أدوات القياس القانونية والتأكد من مطابقتها للوائح الفنية الإماراتية الخاصة بالأوزان والموازين.

 

دائرة التنمية الاقتصادية إمارة الشارقة مال واعمال اخبار الخليج اقتصادر الامارات

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