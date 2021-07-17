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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبيرة تغذية: السمنة تسبب الإصابة بالتعب النفسي

تخسيس
تخسيس

قالت الدكتورة دعاء سهيل، خبيرة تغذية علاجية، إن السمنة تؤدي إلى الإصابة بالتعب النفسي أكثر من الجسماني، خاصة إذا كانت السمنة لدى الشباب، مشيرة إلى أن الكثير من مرضى السمنة يشعرون بالإحراج عند الخروج في الشارع أو الظهور في أي مناسبات اجتماعية.

وتابعت "خبيرة تغذية علاجية،"، خلال حوارها مع الإعلامية دينا رامز، ببرنامج "ست الستات"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء السبت، أن خفض الوزن يكون من خلال تقليل الشهية وزيادة معدل الحرق، من خلال تناول أوراق اللوتس، والتوت البري بمعدلات معينة.

ولفتت خبيرة تغذية علاجية، إلى ضرورة ضبط نسبة السكر في الدم من خلال تناول عشب الفولينك، لأن هذا يقلل من تناول السكريات  والحلويات إلى حد كبير.

وأشارت خبيرة تغذية علاجية، إلى أن مريض السمنة قد يتعرض للتنمر، وهذا الأمر يؤذيه بصورة كبيرة من الناحية النفسية، مضيفة أن خبير التغذية هو المختص بتحديد المادة الفعالة لخفض وزن مريض السمن.

 

هذه أكثر الأشياء تأثيرا على زيادة الوزن


قالت الدكتورة دعاء سهيل، خبيرة تغذية علاجية، إن الحمل والولادة والتغيير الهرموني يؤثرون بشكل سلبي على زيادة الوزن، وظهور الترهلات، والبعض قد يتقبل هذا الأمر، ولكن  بعض السيدات لا يستطعن الاستمرار في هذا الأمر لأن عملهن يستقضي حسن المظهر.


وتابعت خبيرة تغذية علاجية، أن مريض السمنة عندما لا ينخفض وزنه خلال اتباع أسلوب غذائي معين او تناول مكمل غذائي خلال أسبوع، يتوقف عن أتباع أي نظام غذائي، ولذلك هناك ضرورة لمتابعة مريض السمنة لكي ينخفض وزنه بصورة كبيرة  في وقت قليل في البداية، لكي يستكمل مريض السمنة.


ولفتت خبيرة تغذية علاجية، إلى أن مريض السمنة قد لا يستطيع الصعود إلى السلم حتى إذا كان شابا، وهذا الأمر يؤثر بشكل سلبي عليه من الناحية النفسية.

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