التنمية الزراعية: اجتمعنا بمنتفعي أراضي رابعة وبئر العبد لإنشاء البنية التحتية|فيديو

قال الدكتور محمد الشحات رئيس الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، إن أزمة أراضي بئر العبد ورابعة بشمال سيناء جاءت بعد رفض المنتفعين مقترحات الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بتحميلهم جزءا من تكلفة إنشاء البنية التحتية، أو استبدال أراضيهم بأخرى بديلة فى المنطقة المحصورة بين ترعة السلام والطريق الدولي.

وأضاف رئيس الهيئة، على فضائية القاهرة والناس 2، أن الهيئة اجتمعت مع المنتفعين لعرض مقترحاتها عليهم ومساعدتهم في إنشاء البنية التحية وتوصيل المياه لأراضيهم، نظرا لارتفاع تكلفة توصيل المياه للفدان الواحد إلى 103 ألف جنيه، وهو مالا تستطيع الهيئة تحمله، لافتا إلى انه عرض على المنتفعين مقترحات أهمها استبدال أراضيهم بأخرى، بشكل مجمع في المنطقة القريبة من مآخذ المياه وهى الواقعة بين ترعة السلام والطريق الدولي خاصة لقربها من المواصلات.



وأوضح الشحات، أن التفاوض مع المنتفعين شمل تقديم حوافز للراغبين فى استبدال أراضيهم منها تمهيد الطرق المؤدية الى الأراضي، ومد فترة السماح لسداد الاقساط، ودفع جزء من تكلفة توصيل مواسير المياه، لافتا الى ان من يرفض استبدال أرضه سوف يلتزم بعمل روابط مجمعة مع باقى المزارعين لتحمل جزء من توصيل المياه لأراضيهم وانشاء البنية الأساسية بحسب كراسة الشروط التى تلزمهم بعمل روابط لتوصيل المياه والخدمات وتحمل جزء من التكلفة .



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ناشدت الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، المواطنين الراسي عليهم قطع أراضٍ بالمزاد العلني بمشروع وادي النطرون عام 2012/2013، والذين لم يستكملوا نسبة 25% من مقدم الثمن، سرعة استكمال النسبة المقررة.

وقالت الهيئة في بيان لها، إنه في حال عدم السداد خلال المهلة التي أعلنت عنها الهيئة سابقا، والمقرر انتهاؤها في ٢٢ يوليو الجاري، فإنه سيتم مصادرة جميع المبالغ المسددة من الراسي عليهم المزاد.

وكانت الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، أعلنت في ٢٣ يونيو الماضي، منح مهلة أخيرة مدتها شهر واحد، للمواطنين الراسي عليهم قطع أراضٍ بالمزاد العلني بمشروع وادي النطرون عام 2012/2013، والذين لم يستكملوا نسبة 25% من مقدم الثمن.