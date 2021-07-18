أبرزها الدب الروسي.. حيوانات جديدة بحديقة الجيزة في استقبال الزائرين بعيد الأضحى

قال الدكتور محمد رجائى رئيس الادارة المركزية بحدائق الحيوان ، إن حديقة الحيوان تستقبل الزائرين خلال عيد الأضحى بعرض حيوانات جديدة مثل الزراف الجديد ، وحيوان الباكا من عائلة الجمال فى أمريكا الجنوبية ، وكذلك الدب الروسي .

وأشار "رجائى" خلال تصريحات لـ "صدى البلد" إلى أنه تم تقويم بيت الزواحف من خلال عرض الأصالات المختلفة والمها العربي الجديد ، كما أن هناك ولادات جديدة مثل فرس النهر وأبو حراب السودانى ، والغزال المصرى .

وأوضح أن البدلات المائية جديدة وسعرها 10 لـ 15 جنيها ، كما أن حديقة حيوان الطفل جاهزة لاستقبال الزائرين

ونوه إلي أن الحديقة تطبق جميع الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا حفاظًا على صحة المواطنين ، حيثُ سيتم الاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا من تعقيم للبوابات وقياس درجة حرارة الزائرين عند منافذ الدخول وتعقيم المكاتب والتنبيه على أمن الحديقة بالتأكد من التزام جميع الزائرين بارتداء الكمامات الواقية.

وأوضح "رئيس حديقة الحيوان" أن أنه يتم التنسيق مع مُديرية أمن الجيزة بغرض تواجد مُكثف للشرطة داخل الحديقة لزيادة الخدمات الأمنية والمُحافظة على الزوار من أي مشاكل تعترضهم بالتعاون مع أمن الحديقة.

ونوه إلى أن إن هناك أطباء بيطريين داخل كل نقطة قريبة من الحيوان لفحصه يوميًا للتأكد من عدم إصابته بأى أمراض .

وأشار إلى أنن هناك حرص على أن يكون عدد الزائرين أقل من قبل ليصل عدد الزائرين بها من 4 ل 5 آلاف زائر يوميا ، معلقا :" بنقدر نحكمها من خلال شراء التذاكر واللى بيدخل بيخرج مكانه زائر " .