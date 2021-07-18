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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بدر بانون: حققت أهم أحلامي مع الأهلي

صدى البلد

أكد بدر بانون، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إنه حقق حلمًا خاصًّا له من ‏خلال التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا مع الأهلي، بعد الفوز على كايزر تشيفز بثلاثة أهداف ‏دون رد في نهائي البطولة، الذي أقيم على ملعب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء المغربية.‏

وقال بانون: «التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا كان حلمًا تمنيت تحقيقه عندما كنت لاعبًا في ‏الرجاء المغربي، ولكن نجحت في الفوز باللقب من خلال وجودي مع الأهلي بطل القرن، الذي نجح في الفوز باللقب للعام الثاني على التوالي».‏

وأشار مدافع الأهلي إلى أن حالة الطرد في صفوف كايزر تشيفز منحت الأهلي أفضلية بكل ‏تأكيد، ولكن اللاعبين يعلمون جيدًا قيمة فريق كايزر تشيفز واحترموا لاعبيه، خاصة أنه فريق ‏نجح في الوصول إلى نهائي البطولة.‏

وأوضح بانون أن الشعب المغربي شعب مضياف وتجمعه علاقة أخوة مع الشعب ‏المصري، وهو ما ظهر من خلال الحفاوة الكبيرة بفريق الأهلي خلال وجوده بالمغرب لخوض نهائي البطولة.‏

وأهدى بدر بانون لقب دوري أبطال إفريقيا لجماهير الأهلي وأسرته وجماهير المغرب التي ‏حرصت على دعمه.‏

وتوج الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا بالفوز على كايزر تشيفز بثلاثة أهداف دون رد، في ‏المباراة التي أقيمت على ملعب محمد الخامس بالمغرب، ليكتب هذا الجيل تاريخًا له من خلال ‏التتويج بلقب دوري الأبطال للمرة الثانية على التوالي.‏

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