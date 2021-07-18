بدر بانون: حققت أهم أحلامي مع الأهلي

أكد بدر بانون، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إنه حقق حلمًا خاصًّا له من خلال التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا مع الأهلي، بعد الفوز على كايزر تشيفز بثلاثة أهداف دون رد في نهائي البطولة، الذي أقيم على ملعب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء المغربية.
وقال بانون: «التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا كان حلمًا تمنيت تحقيقه عندما كنت لاعبًا في الرجاء المغربي، ولكن نجحت في الفوز باللقب من خلال وجودي مع الأهلي بطل القرن، الذي نجح في الفوز باللقب للعام الثاني على التوالي».
وأشار مدافع الأهلي إلى أن حالة الطرد في صفوف كايزر تشيفز منحت الأهلي أفضلية بكل تأكيد، ولكن اللاعبين يعلمون جيدًا قيمة فريق كايزر تشيفز واحترموا لاعبيه، خاصة أنه فريق نجح في الوصول إلى نهائي البطولة.
وأوضح بانون أن الشعب المغربي شعب مضياف وتجمعه علاقة أخوة مع الشعب المصري، وهو ما ظهر من خلال الحفاوة الكبيرة بفريق الأهلي خلال وجوده بالمغرب لخوض نهائي البطولة.
وأهدى بدر بانون لقب دوري أبطال إفريقيا لجماهير الأهلي وأسرته وجماهير المغرب التي حرصت على دعمه.
وتوج الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا بالفوز على كايزر تشيفز بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب محمد الخامس بالمغرب، ليكتب هذا الجيل تاريخًا له من خلال التتويج بلقب دوري الأبطال للمرة الثانية على التوالي.