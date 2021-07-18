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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مبروك علينا.. محمد حماقي يحتفل بتتويج الأهلي بالعاشرة

صدى البلد

احتفل المطرب محمد حماقي بتتويج النادي الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة العاشرة في تاريخه بعد الفوز على فريق كايزر تشيفز.

ونشر حماقي عبر حسابه صور من احتفال اللاعبين وكتب":‏مبروك علينا الفوز ببطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة ‎العاشرة .. ويا رب دايماً تفضلوا مفرحيننا ورافعين راسنا الأهلي ‎#ابطال افريقيا.

حب الأهلي غارز في قلبي .. رامز جلال يحتفل بالتتويج الإفريقي العاشر

مبروك للأسطورة...أحمد فهمي يحتفل بتتويج الأهلي بالعاشرة


واحتفل الفنان أحمد فهمي بتتويج النادي الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة العاشرة في تاريخه بعد الفوز على فريق كايزر تشيفز.

ونشر أحمد فهمي عبر حسابه صورة له مع الخطيب، معلقا: "مبروك للأسطورة الكبيرة ورمز النجاح الكابتن الكبير محمود الخطيب.. في أصعب الظروف كان بيرد بشغله وبمجهوده.. مبروك لينا ودايماً يارب نادي القرن في انتصارات الحادية_عشر_يا_أهلي".


وتوج النادي الأهلي للمرة الثانية على التوالي بدوري أبطال أفريقيا، والعاشرة فى تاريخه علي حساب كايزر تشيفز، فى المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب محمد الخامس

وافتتح الأهلي التهديف فى الدقيقة 52 عن طريق محمد شريف من تسديدة متقنة من تمريرة أكرم توفيق .

وأضاف الأهلي الثاني فى الدقيقة 64 عن طريق محمد مجدي قفشة من تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء

ونجح الأهلي في تسجيل الثالث فى الدقيقة 73 عن طريق عمرو السولية بعد تدخل الفار.

الأهلى الخطيب إفريقيا دوري ابطال افريقيا بطولة دوري أبطال إفريقيا محمود الخطيب الفنان احمد فهمى كايزر تشيفز دوري أبطال أفريقي المطرب محمد حماقى

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