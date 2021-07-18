بعد تصدرها التريند.. موعد عرض مسلسل الحرامي 2 لـ رانيا يوسف

تصدرت الفنانة رانيا يوسف تريند مواقع التواصل الاجتماعي ومؤشرات البحث جوجل، بعد تصريحات نسبت لوالدها ويتحدث فيها عن تربيته الدينية لها.

وتنتظر رانيا خلال الفترة القادمة عرض مسلسل الحرامي.



وكشفت منصة vip عن موعد طرح الموسم الثانى من مسلسل الحرامى ، حيث من المقرر انطلاق الحلقات الجديدة بدءا من شهر أغسطس المقبل .



وتولى المُخرج أحمد الجندي إخراج الجزء الثاني من مسلسل الحرامى للمسلسل بدلًا من المُخرج محمد سلامة، الذي كان مُنشغلًا بتصوير مسلسل “موسى”، وشارك في الموسم الرمضاني الماضي 2020.



ودارت أحداث الجزء الأول من مسلسل الحرامى، حول الفنان أحمد داش الذي حاول سرقة شقة الفنان بيومي فؤاد وزوجته رانيا يوسف، ولسوء حظه تم الإيقاع به، وتعلق بابنتهما رنا رئيس، ووقع في حبها، وذلك خلال 10 حلقات فقط عبر منصة “شاهد”.



وشارك في تمثيل الجزء الأول من “الحرامى” كل من أحمد داش، بيومي فؤاد، رانيا يوسف، كارولين عزمي، منة عرفة، عبد الرحمن القليوبي، توني ماهر، صلاح عبد الله، محمد مهران، والمسلسل من تأليف أحمد فوزي صالح وإخراج محمد سلامة.



أعلن الفنان أحمد داش، عن الانتهاء من تصوير نصف مشاهد مسلسل الحرامى 2، من خلال صفحته الشخصية الرسميه على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك .



رانيا يوسف تروج للحرامى

وروجت الفنانة رانيا يوسف ، لمسلسل الحرامى الجزء الثانى، من خلال حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام .



ونشرت رانيا يوسف البوستر الأول للمسلسل وعلقت قائلة: “مسلسل الحرامى 2.. قريبآ”.