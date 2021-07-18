ماندو العدل ينجو من الغرق: نفسي راح وشكرا للي انقذني

كشف المخرج ماندو العدل تفاصيل نجاته من الموت غرقًا، خلال ممارسته السباحة بأحد الشواطئ.

وكتب عبر حسابه على فيسبوك: “النهاردة نزلت البحر وأنا بعرف أعوم كويس، دخلت جوة شوية وبعدين حسيت إني تعبان ومش قادر اقف حتي في المياه وماليش طول.. عومت عشان أرجع والمسافة كانت بعيدة.. ابتدى نفسي يروح وبقيت حتي مش قادر أرجع علي الشط.. لولا ستر ربنا وواحد كان بعيد عني شوية.. قعدت أنادي وأشاورله فجالي وسحبني لغاية ما بقي ليا طول.. كنت روحت فيها”.

واختتم ماندو العدل: “الحمد لله علي كل حال وشكرا للي انقذني، ويارب حسن الخاتمة”.