عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ماندو العدل ينجو من الغرق: نفسي راح وشكرا للي انقذني

ماندو العدل
ماندو العدل

كشف المخرج ماندو العدل تفاصيل نجاته من الموت غرقًا، خلال ممارسته السباحة بأحد الشواطئ.

وكتب عبر حسابه على فيسبوك: “النهاردة نزلت البحر وأنا بعرف أعوم كويس، دخلت جوة شوية وبعدين حسيت إني تعبان ومش قادر اقف حتي في المياه وماليش طول.. عومت عشان أرجع والمسافة كانت بعيدة.. ابتدى نفسي يروح وبقيت حتي مش قادر أرجع علي الشط.. لولا ستر ربنا وواحد كان بعيد عني شوية.. قعدت أنادي وأشاورله فجالي وسحبني لغاية ما بقي ليا طول.. كنت روحت فيها”.

 

أغلقنا الشارع ساعتين.. ماندو العدل يكشف كواليس تصوير مشهد صعب بـ"بين السما والأرض"

ماندو يحيى ذكرى رحيل عمه سامى العدل.. بهذه الكلمات

 

واختتم ماندو العدل: “الحمد لله علي كل حال وشكرا للي انقذني، ويارب حسن الخاتمة”.

سامي العدل تامر حسني بين السما والأرض حلا شيحة السما والأرض ماندو العدل فيلم “مش أنا” المخرج ماندو العدل

ترشيحاتنا

رجاء تغيير الشعار.. كاف يوجه رسالة لـ الأهلي بعد التتويج بدوري الأبطال

ميتسوبيشي تكشف عن إكليبس كروس 2022 الهجينة .. صور

للمرة الثانية .. موظفو آبل يهددون بترك الشركة إذا لم يستمر العمل من المنزل

إطلاق نار بملعب بيسبول في واشنطن ووقوع إصابات.. فيديو

لحظة مغادرة بعثة الأهلي المغرب بعد التتويج بـ دوري أبطال أفريقيا.. فيديو

لحظات توقف القلب.. انهيار نطاطية وتطاير الأطفال من فوقها.. يديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

في غرفة العمليات.. أحمد العوضي يطلب الدعاء لـ ياسمين عبد العزيز

قناة مفتوحة ناقلة لـ مباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي أفريقيا|وقرار من الكاف

مجزرة في ليفربول .. 11 لاعبًا يستعدون للرحيل بأمر كلوب

واقعة فردية.. الأهلي يعتذر لـ الزمالك في بيان رسمي

بسبب سخرية صفحات السوشيال .. الزمالك يسحب تهنئته لـ الأهلي في بيان رسمي

حقيقة تأجيل امتحان كيمياء الثانوية العامة المقرر عقده غداً

اشتباك بالأيدي بين لاعبي بيراميدز والمقاولون العرب

نتقابل الموسم القادم .. تعليق مثير من خالد الغندور بعد تتويج الأهلي بدوري الأبطال

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لحظات توقف القلب.. انهيار نطاطية وتطاير الأطفال من فوقها.. يديو

فأر عملاق على رف سوبرماركت يثير ضجة على مواقع التواصل.. فيديو

رجل يخنق طائر نورس بوحشية لاسترجاع طعامه.. فيديو

فواكه تساعد على الهضم بعد تناول اللحوم

فيديو

آخرهم نورو فيروس .. الأوبئة الأكثر فتكا في العالم بعد "كورونا"

ألفاظ خارجة.. تفاصيل خناقة حمو بيكا في الساحل الشمالي "فيديوجراف"

فيديوجراف.. الفيضانات.. خطر جديد يهدد أوروبا والضحايا بالمئات

حلا شيحة بين الفن والحجاب .. اعتزال ثم عودة وأخيرًا تحريم

المزيد

ساحة رأي

نهي أباظة تكتب: ملاكي.. ومأستكه في بواكي

ميران حسين تكتب: ضد المنطق.. بدون مقدمات

د. أحمد محمد عرفة يكتب: هل أنت مسلمة؟

إبراهيم عمران يكتب: العلماء والبحث العلمي.. أين أنتم؟

د.محمد عونى يكتب: الأهلى والنجمة العاشرة

مني داوود تكتب: طبطبة المشاعر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.مجدي بدران

أسباب تورم الشفتين

إبراهيم شعبان

الزمن الروسي

د. محمد مبروك

يوم عرفة

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التسلسلات الهرمية للقوة الدولية (2)

المستشار أسـامة الصعيدي

علموا أولادكم يعني إية حب الوطن

كريمة أبو العينين

الفقراء يجب ألا ينجبوا إناثا

هويدا دويدار

مساعى لتغيير الفكر الإسلامى بالرأي والهوى

شريف سمير

«أشجار» ماسبيرو .. تجارب مزهرة فى حوارات مثمرة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ