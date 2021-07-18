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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بإطلالة صباحية.. ميس حمدان تخطف الأنظار من منزلها

ميس حمدان
ميس حمدان

نشرت الفنانة ميس حمدان صورة جديدة لها على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

 

وظهرت ميس حمدان في الصورة  بإطلالة صباحية  من منزلها ونالت الصورة إعجاب متابعيها على إنستجرام و علقت قائلة :" صباح الخير ".

 

وطرحت الفنانة ميس حمدان، مؤخرا أغنية "صح صح"، عبر موقع "يوتيوب"، والأغنية من كلمات الشاعر أسامة السليمي، وألحان محمد البدر، توزيع أحمد العسال، ومن إنتاج نصر محروس.

 

وتعد الأغنية هي ثاني تجارب ميس في الغناء باللهجة الخليجية بعدما قدمت سابقًا أغنية "ماريده" من ألحان ناصر الصالح.

 

كما أن ميس حمدان شاركت رمضان الماضي في مسلسل "ونسني"، وقامت بدور الراقصة عفاف، والعمل بطولة محمود الليثي، سارة درزاوي، بسنت شوقي، أحمد سلطان، من إخراج رامي رزق الله.

 

وكانت الفنانة ميس حمدان كشفت عن تجربتها مع فيروس كورونا بعد تعافيها وذلك من خلال لايف عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

 

وقالت ميس حمدان: “أنا الحمد الله اتعافيت من فيروس كورونا وكانت تجربة صعبة نفسيا اكتر من جسديا بكتير وبالنسبة للناس اللي بتكلمني وتقولي بسبب مهرجان الجونة فحرام عليكوا متظلموش الجونة، الناس كتر خيرها عملولنا مهرجان واهتموا بينا ولو هنلوم حد يبقي أنا هلوم نفسي لأني كنت مهمله في اتباع الإجراءات الاحترازية”. 

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