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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رفع تراكمات القمامة لخلق جو بيئي وصحي للمواطنين بالشرقية

صدى البلد

تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية  شوارع مدينة الزقازيق للإطمئنان علي الحالة العامة للنظافة ومتابعة أعمال النوبتجية الصباحية والتأكد من رفع تراكمات القمامة والمخلفات لخلق جو بيئي وصحي للمواطنين، ورفع الإشغالات وفتح الطريق أمام حركة السيارات وعبور المواطنين.

 

بدأ محافظ الشرقية جولته بتفقد شارع طلبة عويضة ليصدر توجيهاته لمحمد الاباصيري رئيس حي ثان بالإهتمام بأعمال النظافة التجميل وإلزام أصحاب المحال التجارية بالمساحات المخصصة لهم وعدم التعدي على الرصيف وعدم السماح بتواجد أي إشغالات بالشارع ، إستعداداً لإستقبال عيد الأضحى المبارك ولخلق السيولة المرورية المطلوبة ولتوفير عبور آمن للسيارات والمواطنين.

محافظ الشرقية يعلن جاهزية المجازر لإستقبال المواطنين لذبح الأضاحى بالمجان

إنتقل محافظ الشرقية لتفقد منطقة الغشام بمدينة الزقازيق وقام باستدعاء عبده سالم مدير إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام ، ليوجه بالتنسيق مع رئيس المركز ورئيس حي ثان ورجال المرور لتكثيف الحملات المرورية والتصدي لظاهرة سير التوكتوك داخل شوارع المدينة بالمخالفة للقانون، مؤكداً على ضرورة إحكام الرقابة والسيطرة عليه واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وخلال جولته التفقدية بشوارع المدينة وجه محافظ الشرقية المحاسب نبيل فاروق رئيس مركز ومدينة الزقازيق  بإزالة كافة أشكال الدعاية والإعلانات غير المرخصة من على الجدران واسوار المصالح الحكومية وأعمدة الانارة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين ، مع التشديد على الإستمرار في تكثيف حملات النظافة ورفع تراكمات القمامة اول بأول لإظهار المدينة بالشكل اللائق خلال أجازة عيد الأضحى المبارك.

وقال محافظ الشرقية، إن الجهاز التنفيذي يعمل بكامل طاقته خلال أجازة عيد الأضحى المبارك وتم تشكيل فرق عمل لتجوب القري والمراكز والمدن للتصدي لكافة أشكال التعديات سواء البناء المخالف أو تبوير الأراضي الزراعية، فضلاً عن  اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أعمال ذبح الأضاحي بالشوارع وتحرير محاضر للمخالفين، لافتاً إلى انه تقرر فتح المجاز لإستقبال الاضاحي بالمجان خلال أيام عيد الأضحى.

 

علي جانب آخر، تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مع الدكتور جلال عبد الكريم رئيس مركز ومدينة كفر صقر معدلات الأداء ونسب تنفيذ أعمال رصف طريق لكح / كفر صقر، لتحقيق أعلى معدلات من الإنجاز وفقاً للجدول الزمني المحدد  مع مراعاة معاييرالجوده والمواصفات الفنية المحددة لتحقيق معدلات والأمان والسلامة للطرق.

 

شدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن بضرورة المرور الميدانى على المشروعات للوقوف على نسب تنفيذ المشروع  بنطاق كل مركز وإزالة المعوقات التي تقف أمام تنفيذ الأعمال لسرعة دخولها الخدمة وفتح الطريق أمام حركة السيارات وعبور المواطنين.

 

من جانبه أوضح الدكتور جلال عبد الكريم رئيس مركز ومدينة كفر صقر أنه جاري تنفيذ عدد من المشروعات في قطاع الرصف لرفع كفاءة البنية التحتية الطرق الرئيسية بالمركز وتحسين مستوى الخدمات المقدمة إلى المواطنين لنيل رضاهم ، وجارى تنفيذ أعمال رصف طريق لكح / كفر صقر بنطاق الوحده المحليه بالقضاه بتكلفه ٦ مليون  جنيه حيث بدأت الأعمال في ١ / 7 / 2020 م بإشراف مديريه الطرق والكبارى.

الشرقية طريق عيد تعديات الشوارع سيارات عيد الأضحى

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