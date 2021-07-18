محافظ الشرقية يتفقد مشروعات الرصف والتجميل بالزقازيق

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أعمال التطوير ورفع الكفاءة الجارية بطريق بحر شيبة الرابط بين إمتداد طريق الرملية وطريق الزقازيق / ميت غمر بطول 800 متر ليمثل محوراً مرورياً جديداً يساهم في فك الاختناقات المرورية بمناطق طلبة عويضة والقومية والغشام وشارع السلام وشارع عمر شاهين وامتداده من ناحية موقف المنصورة وصولاً لطريق الزقازيق / ميت غمر داخل المدينة.

شدد محافظ الشرقية علي المحاسب نبيل فاروق رئيس مركز ومدينة الزقازيق بمتابعة الشركة المسند لها تنفيذ الأعمال والتي انتهت من أعمال القطع والتسوية تمهيداً لأعمال الرصف والتطوير بالطريق ودخوله الخدمة الفعلية ليحقق الفائدة منه ويعود بالنفع على أبناء المحافظة.

كما تفقد المحافظ الأعمال الجارية بطريق الزقازيق / ميت غمر والتي تشمل أعمال توسعة وتطوير الطريق ، مشدداً على سرعه الإنتهاء من رفع التلتوار وعمل حواجز خرسانية ( نيوجيرسي ) بالطريق مع مراعاة اللمسة الجمالية والحضارية بالطريق.

انتقل محافظ الشرقية لمنطقة نفق علاء الدين بمدينة الزقازيق ليصدر توجيهاته لرئيس المركز بالتنسيق مع مدير مديرية الطرق للبدء فوراً في أعمال رصف وتطوير المنطقة لاظهارها بالشكل اللائق لتناسب مع خطة التطوير والتجميل التي تشهدها المحافظة.

أكد محافظ الشرقية أن المحافظة وضعت خطة لإعادة رصف ورفع كفاءة الطرق الداخلية وخلق محاور مرورية جديدة تساهم في استيعاب حجم حركة النقل المتزايدة تيسيراً على المواطنين ولتحقيق السيولة المرورية المطلوبة خاصه في أوقات الذروة.

كما تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية شوارع مدينة الزقازيق للاطمئنان علي الحالة العامة للنظافة ومتابعة أعمال النوبتجية الصباحية والتأكد من رفع تراكمات القمامة والمخلفات لخلق جو بيئي وصحي للمواطنين ، وكذلك رفع الاشغالات وفتح الطريق أمام حركة السيارات وعبور المواطنين.

بدأ محافظ الشرقية جولته بتفقد شارع طلبة عويضة ليصدر توجيهاته لمحمد الاباصيري رئيس حي ثان بالاهتمام بأعمال النظافة التجميل وإلزام أصحاب المحال التجارية بالمساحات المخصصة لهم وعدم التعدي على الرصيف وعدم السماح بتواجد أي إشغالات بالشارع ، إستعداداً لاستقبال عيد الأضحى المبارك ولخلق السيولة المرورية المطلوبة ولتوفير عبور آمن للسيارات والمواطنين.

انتقل محافظ الشرقية لتفقد منطقة الغشام بمدينة الزقازيق وقام باستدعاء عبده سالم مدير إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام ، ليوجه بالتنسيق مع رئيس المركز ورئيس حي ثان ورجال المرور لتكثيف الحملات المرورية والتصدي لظاهرة سير التوكتوك داخل شوارع المدينة بالمخالفة للقانون، مؤكداً على ضرورة إحكام الرقابة والسيطرة عليه واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وخلال جولته التفقدية بشوارع المدينة وجه محافظ الشرقية المحاسب نبيل فاروق رئيس مركز ومدينة الزقازيق بإزالة كافة أشكال الدعاية والإعلانات غير المرخصة من على الجدران واسوار المصالح الحكومية وأعمدة الانارة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين ، مع التشديد على الإستمرار في تكثيف حملات النظافة ورفع تراكمات القمامة اول بأول لإظهار المدينة بالشكل اللائق خلال أجازة عيد الأضحى المبارك.

وقال محافظ الشرقية إن الجهاز التنفيذي يعمل بكامل طاقته خلال أجازة عيد الأضحى المبارك وتم تشكيل فرق عمل لتجوب القري والمراكز والمدن للتصدي لكافة اشكال التعديات سواء البناء المخالف أو تبوير الأراضي الزراعية ، فضلاً عن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أعمال ذبح الأضاحي بالشوارع وتحرير محاضر للمخالفين ، لافتاً إلى انه تقرر فتح المجاز لإستقبال الاضاحي بالمجان خلال أيام عيد الأضحى المبارك.