حملة تضامن مع ياسمين عبد العزيز | يوسف الشريف يطلب الدعاء.. وأحمد فهمي: ربنا يشفيكي إنتِ وحمايا

حرص نجوم الفن على مدار الساعات الماضية، على الدعاء للفنانة ياسمين عبد العزيز عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تدهور حالتها الصحية وإعلان دخولها في غيبوبة تامة نتيجة خطأ طبي.

وكتب الفنان يوسف الشريف عبر حسابه على موقع فيسبوك، قائلا: "أرجو من حضراتكم الدعاء لياسمين عبد العزيز"، دون الكشف عن المزيد من التفاصيل حول حالتها.

يوسف الشريف

وشارك أيضا المغني والممثل أحمد فهمي عبر خاصية الاستوري على حسابه بتطبيق انستجرام، صورة للفنانة ياسمين عبد العزيز، وعلق عليها قائلا: "ربنا يشفيكي ويشفي حمايا ويشفي المرضى جميعا.. ويرجعك لبيتك وأهلك وجمهورك بألف سلامة".

أحمد فهمي

ياسمين عبد العزيز في غيبوبة

كشف الفنان تامر مجدي تفاصيل الحالة الصحية للفنانة ياسمين عبد العزيز بعد ساعات من إعلان زوجها أحمد العوضي مرورها بأزمة صحية وطلب من محبيها الدعاء لها.

وكتب تامر مجدي عبر حسابه على موقع فيسبوك:" ياسمين دخلت في غيبوبة تامة بقالها ١٤ ساعة بسبب خطأ طبي أثناء إجرئها عملية".

واستطرد تامر مجدي معلقا على صورة نشرها للفنانة ياسمين عبد العزيز قائلا:" أرجوكم أرجوكم ادعولها.. الدعاء بيغير الأقدار ..الطف بيها يارب".

جاء ذلك بعدما كتب في وقت سابق أمس:" سلامتك ياست البنات يا غالية.. دعواتكم في الأيام المفترجة ربنا يشفيها وتقوم من العملية بالسلامة".

وتداول عدد من المواقع الإلكترونية خبر تعرض ياسمين عبد العزيز لوعكة صحية أدت إلى خضوعها لعملية جراحية دقيقة، ونتج عن خطأ جراحي من أحد الأطباء إصابتها بتلوث بكتيري نقلت على إثره إلى غرفة العناية المركزة.

وحرص عدد من النجوم على الدعاء للفنانة ياسمين عبد العزيز عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية كان آخرهم خالد الصاوي وبدرية طلبة، ومن بينهم منى زكي وصبا مبارك وأحمد حلمي وسوسن بدر.

ونشر خالد الصاوي، صورة تجمعه بالفنانة ياسمين عبد العزيز، وعلق عليها: "أختى الجميلة ياسمين عبد العزيز شفاكى الله وعفاكى إنتى قوية ومؤمنة ومحبة للحياة كما عرفتك دائما".

وأضاف خالد الصاوى: "فى هذه الأيام الكرام اسال الله العلى القدير أن يتم شفاءه عليكى لتعودى لزوجك الصديق العزيز أحمد العوضى وبيتك وابنائك".

وكشف الفنان وائل عبد العزيز عن تطورات حالة شقيقته الفنانة ياسمين عبد العزيز الصحية بعد خضوعها لعملية جراحية مساء أمس.