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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مش الزمالك.. بيع حسام حسن نجم سموحه وفرج عامر يعلق: نادي مفاجأة

حسام حسن لاعب نادي
حسام حسن لاعب نادي سموحة و المعار لأهلي طرابلس

كشف المهندس محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة حقيقة انتقال حسام حسن لاعب الفريق الأول والمعار لصفوف أهلي طرابلس الليبي إلي نادي الزمالك خلال الفترة القادمة.

وأكد محمد فرج عامر في تصريحات خاصة لصدي البلد"، أن حسام حسن لاعب الفريق الأول لم ينتقل إلى صفوف الزمالك خلال الفترة الحالية .

وتابع:" الزمالك يرغب في ضم حسام حسن ولكن لم تنتهي المفاوضات كما يروج البعض ".

واوصل:"بالفعل تم بيع حسام حسن لأحد الاندية والتي سوف يتم الإعلان عنها خلال الفترة القادمة وستكون مفاجأة للجميع ".

ووجه فرج عامر رسالة حاسمة لكافة أندية الدوري المصري قائلا :" انتظروا حسام حسن في مفاجأة كبيرة خلال الفترة القادمة ".

وفي سياق آخر ستقر أحمد سامى المدير الفني لفريق سموحة،على خوض ثلاث مباريات ودية خلال فترة توقف الدورى الحالية.

 

وقرر سامى خوض وديتين قبل إجازة عيد الأضحى،امام منتخب كفر الدوار يوم  السبت المقبل فى تمام الساعة السادسة بملعب النادى،وامام فريق مياه الإسكندرية يوم الاحد .


كما قرر المدير الفنى خوض مباراة أمام الإسماعيلي يوم ٢٧ من الشهر الجاري ..وذلك فى إطار استعدادات الفريق لمواجهة فريق بيراميدز  بدور ال١٦ من كأس مصر والمقرر لها


يوم الخميس الموافق الخامس من أغسطس المقبل باستاد السويس فى تمام الساعة السابعة مساء.

 

سموحة يستأنف تدريباته

واستنأنف الفريق تدريباته على فترتين صباحية ومسائية لزيادة الجانب البدنى لدى اللاعبين وتنفيذ بعض الجمل الخاصة بالدفاع والهجوم .

 

كما حرص أحمد  سامى على الاجتماع بلاعبى الفريق لشرح الأخطاء المتكررة التى وقعوا فيها خلال مبارتى الإسماعيلي والأهلى فى الدورى والتى خسرهما الفريق مما أدى إلى توقف رصيد الفريق عند النقطة  ٤٠ فى المركز الخامس .

 

الدوري المصري الزمالك سموحة احمد سامي نادي الزمالك بيراميدز محمد فرج عامر حسام حسن

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