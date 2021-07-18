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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مران الزمالك.. تدريبات بدنية وإطالات للاعبين

صدى البلد

 

أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات بدنية وإطالات بمجمع صالات الدكتور أشرف صبحي بمقر النادي.


يأتي هذا قبل التوجه لنادي الترسانة  لخوض التدريبات على ملعب الشواكيش مساء اليوم، استعدادا لمباراة غزل المحلة المقرر لها الثالث من أغسطس المقبل في الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

 

ومن المقرر أن يخوض الزمالك تدريبه حتى غد الإثنين، على ملعب الترسانة قبل أن يحصل اللاعبون على راحة يوم الثلاثاء المقبل، وهو أول أيام عيد الأضحى المبارك، على أن ينتظم الفريق في معسكر مغلق ابتداء من يوم الأربعاء المقبل بالإسكندرية.


و انتظم المغربي أشرف بن شرقي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في معسكر تدريبات الفريق الأبيض اليوم، بعدما عاد اللاعب إلى القاهرة بالأمس قادما من بلاده بعد انتهاء فترة الإجازة.


و أكدت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب أنها رفعت ملف اللاعب التونسي فرجاني ساسي بالكامل للفيفا للفصل في موقف اللاعب الذي لم يستكمل عقده مع النادي حتى انتهائه بنهاية الموسم الحالي في مصر وفقا لبنود تعاقده.

وتستند اللجنة المكلفة في شكواها إلى خطاب اتحاد الكرة للنادي الذي يؤكد أن الموسم الحالي سوف ينتهي في ٢٦ أغسطس ٢٠٢١ وكذلك موقع الفيفا TMS الذي جاء فيه انتهاء الموسم في مصر نفس الموعد السابق.

وأكدت اللجنة المكلفة بإدارة النادي أنها قد أودعت كامل مستحقات اللاعب المتبقية في حساب اللاعب في المدة القانونية، بعد خصم قيمة الضرائب وفقا للقوانين المصرية والجزاءات الموقعة على اللاعب من المجالس السابقة وفقا للائحة النادي مثل كل اللاعبين.

و كانت اللجنة قد قامت بإخطار اللاعب بسداد كافة مستحقاته وضرورة الانتظام في التدريبات مع الفريق حتى نهاية عقده بنهاية الموسم، ولكن اللاعب غادر للانضمام لمنتخب بلاده قبل مواعيد الأجندة الدولية ولم يعد، وأرسل عن طريق المحامي الخاص به ما يفيد أن الموسم انتهى بالنسبة له في ٣٠ مايو ٢٠٢١ بالمخالفة لنصوص التعاقد.

الزمالك اتحاد الكرة الدوري الممتاز حسين لبيب غزل المحلة فرجاني ساسي

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