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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فودة يتفقد معرض تخفيض الأسعار بدلتا ماركت بمدينة طور سيناء

فودة يفتتح دلتا ماركت
فودة يفتتح دلتا ماركت

تفقد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء،ظهر اليوم معرض دلتا ماركت بمدينة طور سيناء بحضور الدكتورة ايناس سمير نائب المحافظ و اللواء أيمن الشريف السكرتير العام للمحافظة، واللواء هشام الطويل والمهندس سامي عبدالقادر وكيل وزارة التموين وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة ، وشهد المحافظ مهرجان تخفيض الاسعار بمناسبة حلول عيد الاضحى المبارك مجمع دلتا ماركت.

 

وأقيم المعرض بالتعاون بين محافظة جنوب سيناء ومديرية التموين وكبار تجار الجملة ويضم المعرض عدد كبير من الباكيات تحتوي على كافة المواد الغذائية والسلع الأساسية والخضراوات والفاكهة واللحوم والأسماك ومنتجات الألبان.

 

وأشاد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، بتنوع وجودة السلع الغذائية والتخفيضات في أسعار كافة المعروضات التي تناسب كافة المستويات.

 

و أضاف المحافظ أنه حريص على التوسع التنافسى فى الأسعار واستمرارية التخفيضات السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة، لمكافحة الغلاء والتصدي لجشع بعض التجار وتخفيف العبء على كاهل المواطن البسيط ومحدودي الدخل.

 

ومن خلال حواره مع المواطنين وجه المحافظ بتخفيض بعض السلع بصورة فورية.

كما زف المحافظ بشرى سارة للمواطنين وهى توزيع كميات كبيرة من لحوم الأضاحى على المواطنين مجانا خلال عيد الأضحى بالتعاون ما بين المحافظة ووزارة الأوقاف والجمعيات الخيرية وتبرعات بعض رجال الأعمال كما أنه سيتم إرسال كميات من اللحوم إلى بعض الأسر داخل منازلها .

 

كما وجه بإقامة بعض المنافذ المشابهة فى عدد من المدن الأخرى، وقام بتوجيه التهنئة الى كافة المواطنين بمناسبة عيد الاضحى المبارك .

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