برلمانيون: حكمة الرئيس السيسي أنهت حرب غزة.. وإدخال المساعدات نتاج جهد دبولماسي مصري كبير
20 يوما | موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2025 وضبط الساعة
أول رد من حسام عبدالمجيد عن انتقاله إلى الأهلي.. ماذا قال مدافع الزمالك؟
هل أكل لحم الحمير جائز شرعًا؟.. الأزهر يجيب
الأهلي لـ ياس ثوروب: مرحبا بك فى نادي القرن الأفريقى
تراجع سعر الذهب اليوم 10 أكتوبر بعد مستويات تاريخية
ترامب يهدد بزيادة الرسوم الجمركية: لا مبرر لمقابلة الرئيس الصيني
الرئيس السيسي يدعو المستشار الألماني لحضو حفل توقيع اتفاق إنهاء حرب غزة
بالعقل لا بالقلب.. يسري جبر: هكذا يتحول القلق على الرزق إلى يقين وراحة
سيدة تحذر من لعبة روبلكس: ابني كان هيتخطف وتتسرق أعضاؤه
انطلاق رالي “Fly In Egypt 2025” من مطار سفنكس الدولي بمشاركة 13 دولة
من 3 جنسيات.. الأمن اللبناني: تفكيك خلية إرهابية تعمل لصالح إسرائيل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

الحكم على 4 متهمين بخلية الحدائق.. الثلاثاء

هيئة المحكمة برئاسة المستشار حماده الصاوى
هيئة المحكمة برئاسة المستشار حماده الصاوى
إسلام دياب

تصدر محكمة جنايات مستأنف إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، الثلاثاء المقبل 14 أكتوبر 2025، الحكم في إعادة محاكمة 4 متهمين فى القضية رقم 5314 لسنة 2023، والمقيدة برقم 5314 لسنة 2023 حدائق القبة والمعروفة بـ"خلية الحدائق".

يصدر الحكم برئاسة المستشار حماده الصاوى وعضوية المستشارين محمد عمار ورأفت زكي والدكتور علي عمارة، وسكرتارية محمد السعيد.

وجاء فى أمر الإحالة أنه في غضون الفترة من 2012 وحتي 28 مارس 2023:

أولا: المتهم الأول:

ـ تولي قيادة جماعة إرهابية الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولى المجموعة الثورية لجماعة الإخوان التي تهدف لتغير نظام الحكم بالقوة، وتولي تنفيذ عمليات عدائية ضد الأفراد والمنشآت العامة وتعريض أمن وسلامة المجتمع للخطر.

ـ روج بالقول وبطريقة مباشرة وغير مباشرة لارتكاب أعمال إرهابية عبر شبكات التواصل لارتكاب أعمال العنف، والترويج لارتكاب أعمال عنف.

وجاء في التحقيقات: المتهمين من الثاني وحتي الأخير، انضموا لجماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها ووسائلها لتحقيق الأغراض، حازوا واحرزوا أسلة مششخنة مما لا يجوز الترخيص بها أو بحيازتها بقصد استعمالها في نشاط يخل بالنظام العام، حازوا أسلحة غير مششخنة بغير ترخيص بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن العام، وحازوا ذخائر أليه وعيار 9 ملى، ووجه للمتهمين تهم ارتكاب جرائم تمويل الإرهاب لارتكاب جريمة إرهابية، وحضروا لارتكاب عمل إرهابي ضد المنشآت العامة وأشخاص.

محكمة جنايات مستأنف إرهاب مجمع محاكم بدر خلية الحدائق إعادة محاكمة 4 متهمين إعادة محاكمة

