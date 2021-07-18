ملصقات توعوية بمخاطر الهجرة غير الشرعية على وسائل مواصلات بالفيوم

أعلن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، أن المحافظة بدأت اليوم تنفيذ حملة توعوية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، ضمن المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" التي أطلقتها السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، خلال زيارتها لمحافظة الفيوم نهاية عام 2019، وذلك بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والمجلس القومي للمرأة، بهدف التوعية بمخاطر تلك الظاهرة، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي في ختام النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم بشرم الشيخ.
أوضح "الأنصاري" أن إدارة المواقف والنقل الجماعي، قد بدأت اليوم بنشر ملصقات التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية على جميع سيارات السيرفيس وعددها 592 سيارة داخل مدينة الفيوم، وسيارات الأجرة بخطوط الفيوم/ ابشواى، والفيوم/ اطسا، والفيوم/ سنورس، والفيوم/ طامية، والفيوم/ يوسف الصديق، بإجمالي 828 سيارة، كما تم التركيز على سيارات الأجرة الداخلية بمركز اطسا، خاصة قرى تطون، والغرق، ومنية الحيط، وعددها 282 سيارة.
ولفت محافظ الفيوم إلى أن المبادرة حملت بعض العبارات التوعوية مثل "ايدنا في إيدك وسيبك من طوابير الموت" و"خليك سندهم.. ماتفوتهمش لوحدهم" و"حلمك.. مشروع في بلدك يكبر وتكبر معاه" و"خليك سندي.. ماترميش شقايا في البحر" و"مشروعك في بلدك هيكبر معاك.. لا للهجرة غير الشرعية" و"راجع نفسك.. ماترميش نفسك في البحر".
وأضاف محافظ الفيوم، أن مبادرة "مراكب النجاة" تأتي استكمالاً لنجاحات الدولة المصرية في التصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية، مشيراً أن المبادرة تستهدف توعية طلاب المدارس الإعدادية والثانوية الفنية والفندقية، والشباب، والمرأة، مؤكداً حرص المحافظة على تقديم كافة سبل الدعم لتحقيق الاستفادة القصوى من المبادرة بما يضمن الحفاظ على شباب المحافظة من مهالك الهجرة غير الشرعية، مع إتاحة بدائل العمل أمام الشباب، لمنع تلك الظاهرة السلبية.