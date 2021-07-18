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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ملصقات توعوية بمخاطر الهجرة غير الشرعية على وسائل مواصلات بالفيوم

جانتب من حملة مراكب
جانتب من حملة مراكب النجاة

أعلن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، أن المحافظة بدأت اليوم تنفيذ حملة توعوية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، ضمن المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" التي أطلقتها السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، خلال زيارتها لمحافظة الفيوم نهاية عام 2019، وذلك بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والمجلس القومي للمرأة، بهدف التوعية بمخاطر تلك الظاهرة، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي في ختام النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم بشرم الشيخ.

 

أوضح "الأنصاري" أن إدارة المواقف والنقل الجماعي، قد بدأت اليوم بنشر ملصقات التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية على جميع سيارات السيرفيس وعددها 592 سيارة داخل مدينة الفيوم، وسيارات الأجرة بخطوط الفيوم/ ابشواى، والفيوم/ اطسا، والفيوم/ سنورس، والفيوم/ طامية، والفيوم/ يوسف الصديق، بإجمالي 828 سيارة، كما تم التركيز على سيارات الأجرة الداخلية بمركز اطسا، خاصة قرى تطون، والغرق، ومنية الحيط، وعددها 282 سيارة.

 

ولفت محافظ الفيوم إلى أن المبادرة حملت بعض العبارات التوعوية مثل "ايدنا في إيدك وسيبك من طوابير الموت" و"خليك سندهم.. ماتفوتهمش لوحدهم" و"حلمك.. مشروع في بلدك يكبر وتكبر معاه" و"خليك سندي.. ماترميش شقايا في البحر" و"مشروعك في بلدك هيكبر معاك.. لا للهجرة غير الشرعية" و"راجع نفسك.. ماترميش نفسك في البحر".

 

وأضاف محافظ الفيوم، أن مبادرة "مراكب النجاة" تأتي استكمالاً لنجاحات الدولة المصرية في التصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية، مشيراً أن المبادرة تستهدف توعية طلاب المدارس الإعدادية والثانوية الفنية والفندقية، والشباب، والمرأة، مؤكداً حرص المحافظة على تقديم كافة سبل الدعم لتحقيق الاستفادة القصوى من المبادرة بما يضمن الحفاظ على شباب المحافظة من مهالك الهجرة غير الشرعية، مع إتاحة بدائل العمل أمام الشباب، لمنع تلك الظاهرة السلبية.

 

 

محافظ الفيوم يُكرم متدربة البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة

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المبادرة الرئاسية مراكب النجاة ملصقات توعية سيارات السرفيس والأجرة الهجرة الغير شرعية

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