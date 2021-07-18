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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حلا شيحة تغازل معز مسعود.. وتحتفل بعيد ميلاد ابنتها.. صور

معز وحلا
معز وحلا

شاركت الفنانة حلا شيحة، متابعيها عبر خاصية القصص المصورة بحسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورا جديدة لها.


ونشرت "حلا" صورة لطفلتها "عائشة" وهى تحتفل بعيد ميلادها، وكتبت "كل سنة وأنتي طيبة عيوشة.. بحبك"، كما أنها نشرت أيضًا صورة لزوجها الداعية معز مسعود، وهو داخل سيارته.


أثارت الفنانة حلا شيحة ، جدلا واسعا خلال الأيام الماضية بعد مهاجمتها للفنان تامر حسنى، لطرحه كليب "بحبك" من فيلم "مش أنا"، ونرصد ذلك فى السطور التالية:


بدأت الأزمة مع نشر تامر حسني لكليب أغنية « بحبك » من أحداث فيلم مش أنا، وهو ما ردت عليه حلا شيحة برفض واستنكار وتبعته بحديث عن الفن والأطر الفنية التي ينبغي أن يلتزم بها الجميع.

 

حلا رفضت مشاهد الكليب وقالت إنها طلبت من تامر حسني حذف بعض اللقطات لكنه لم يلتزم.


في حين رد تامر حسني وصناع فيلم "مش أنا" على حلا شيحة بأنهم لم يخونوا الاتفاق معها، وهي من احتجبت عنهم ورفضت الرد على مكالماتهم في الفترة الأخيرة.

 

شطب حلا شيحة من نقابة الممثلين 

هجوم حلا شيحة على الوسط الفني، ونصائحها التي لم يقبل بها عدد كبير من الممثلين، سببت استياءً للكثيرين الذين طالبوا بشطبها من النقابة.

 

واستجاب نقيب الممثلين أشرف زكي وأعلن شطب حلا شيحة نهائيًا من نقابة الممثلين، وهو الأمر الذي قابلته حلا شيحة بالترحيب.

 

وكتب حلا: "حابة أشكر كل الناس الجميلة علي رسايلهم الجميلة المشجعة.. وحابة أشكر كل الصحافة اللي نشرت فتوى دار الإفتاء النهارده اللي موقفي هو نفس موقفها اللي بيوضح إن التمثيل و الفن عموما زي اي مهنة في الدنيا حلاله حلال وحرامه حرام.. وأنا لا أحب أن اكون جزءا من اي نوع من التطرف سواء باسم الدين او باسم الفن.. ولو نقابة المهن التمثيلية ترفض موقف دار الإفتاء الواضح فهنيئا لي بشطبها لعضويتي".


والد حلا شيحة: بنتي مخطوفة 

والد حلا شيحة دخل على خط الأزمة من خلال مداخلتين هاتفيتين بالفضائيات المصرية، دافع عن ابنته واعتذر للوسط الفني واستنكر قرار شطبها، مؤكدًا أنها تتعرض لضغط من جهات معينة، متهمًا زوجها معز مسعود بأن يكون له يد في تلك الأزمة.

 

وقال «حلا داخلها فنانة ولا تستطيع أن تعيش بدونها، عمرها ما غلطت في حد من زملائها وتحب الوسط بكل معنى الكلمة، ومتأكد من وجود أياد أخرى تعبث من أجل عمل كمين لابنتي الطيبة المحبة لبلدها وزملائها والفن لاستقطابها مرة أخرى».

 

فيما دافعت حلا عن زوجها وأبدت صدمتها بحديث والدها قائلة: «الحقيقة مصدومة من الكلام اللي والدي قاله عن زوجي اللي اتجوزته بكامل ارادتي و الحمد لله لقيت معاه كل المعاني الجميلة من احترام و رجولة و شهامة نادرة الايام دي، وانا لم يخطفني احد كما قال والدي والكلام ده لا يصح ابداً، أنا بحب زوجي و سعيدة بحبه ليا و بنحترم بعض و معز بيحترم رأيي و بيقدر مشاعري و بالعكس هو دائما بيهدّيني . و طبعا بيساندني ويشجعني لاني زوجته و حبيبته».

 

أشرف زكي وحاتم الحويني 

تطورت الأزمة أيضا من خلال تعليقات المؤيدين لصنيع حلا شيحة، حيث هاجم حاتم الحويني نجل الداعية السلفي أبو اسحاق الحويني، أشرف زكي نقيب الممثلين من خلال منشور وصفه فيه بلفظ غير لائق، وهو ما دفع أشرف زكي لمقاضاته، قبل أن يلجأ الحويني لحذف المنشور مرة أخرى.

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حلا شيحة ازمة حلا شيحة وتامر حسنى حلا شيحة و معز مسعود عيد ميلاد عائشة

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