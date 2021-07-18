طبيب الزمالك يكشف تفاصيل إصابتي شيكابالا وروقا

كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن شكوى محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق من آلام في العضلة الأمامية، موضحا أن الجهاز الطبي فضل عدم استكماله التدريب مساء اليوم الأحد حيث خضع لتدريبات علاجية.

وأضاف رئيس الجهاز الطبي للزمالك أن محمد أشرف روقا لاعب وسط الفريق يشكو من آلام في وتر صابونة الركبة ولم يستكمل المران، حيث خضع لجلسة علاجية.

ووضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي كارتيرون برنامجا بدنيا خاصا لكل من أشرف بن شرقي وحازم إمام وسيف الدين الجزيري ومحمود علاء وحميد أحداد وعدد من اللاعبين الناشئين.

وتولى البرتغال فيرناندو مدرب الأحمال وأحمد عصمت مساعد مدرل الأحمال الإشراف على تنفيذ البرنامج البدني للاعبين.

من جانبه كشف الدكتور منتصر الرملاوي المدير الإداري للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن استقرار الجهاز الفني على طرفي مباراتي الفريق الوديتين بمعسكر برج العرب في الإسكندرية، والمقرر انطلاقه يوم الأربعاء المقبل.

وأضاف المدير الإداري للزمالك أن الفريق سيخوض مباراته الأولى يوم 26 يوليو الحالي أمام منتخب القسم الثاني، على أن يخوض مباراته الودية الثانية أمام فريق أبها السعودي يوم 29 من الشهر نفسه.

ويستعد الزمالك لمباراة غزل المحلة المقبلة المقرر لها الثالث من أغسطس المقبل في الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن يخوض الزمالك تدريبه حتى غد الإثنين، على ملعب الترسانة قبل أن يحصل اللاعبون على راحة يوم الثلاثاء المقبل، وهو أول أيام عيد الأضحى المبارك، على أن ينتظم الفريق في معسكر مغلق ابتداء من يوم الأربعاء المقبل بالإسكندرية.