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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محمد رمضان يستعرض إكسسواراته في أحدث ظهور له .. شاهد

محمد رمضان
محمد رمضان

نشر الفنان محمد رمضان مجموعة من الصور من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وظهر محمد رمضان وهو يستعرض مجموعة من الإكسسوارت الخاصة به عبارة عن خاتم وساعة وسلسلة، نالت إعجاب متابعيه.


على الجانب الآخر، عُرض لـ محمد رمضان في موسم شهر رمضان مسلسل “موسى”، بطولة سمية الخشاب، عبير صبري، هبة مجدي، حمدي الوزير، تارا عماد، عارفة عبد الرسول، منذر رياحنة، سيد رجب، صبري فواز، رياض الخولي، فريدة سيف النصر، هبة عبد الغني، سيناريو وحوار ناصر عبدالرحمن، ومن إخراج محمد سلامة.

يذكر أن، حالة من الجدل أحدثها الفنان محمد رمضان ، من جديد بعد أن نشر مجموعة من الصور التي تجمعه بـ" حرير حسين كامل" حفيدة الرئيس العراقي السابق صدام حسين من ابنته “رغد”  في منزلها وبصحبة مجموعة من الأصدقاء وهم على مأدبة طعام عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك ” .

وعلق محمد رمضان قائلاً: “ يوم رائع في ضيافة الصديقة العزيزة حرير ابنة الغالية رغد صدام حسين”.

ووصفت حرير حسين كامل حفيدة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، الفنان المصري محمد رمضان، بـ"نمبر وان".

 

محمد رمضان اكسسوارات استعراض اطلالة رغد صدام حسين

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