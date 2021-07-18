عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حالة ياسمين عبدالعزيز.. هنادي مهنا تدعو لـ الدادة دودي بعد العودة الصحية

ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز

وجهت الفنانة الشابة هنادي مهنا، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام،  رسالة للنجمة ياسمين عبدالعزيز، التي تمر بوعكة صحية بعد خضوعها لعملية جراحية.


ونشرت "هنادي مهنا" صورة لياسمين، وعلقت: "‏اللهم اشفيها شفاءً تاما لايغادر سقما ".


وكان الفنان أحمد العوضي قد طالب جمهوره بالدعاء لزوجته الفنانة ياسمين عبدالعزيز بعد خضوعها لعملية جراحية أمس.


وكتب عبر حسابه بموقع فيسبوك: "الرجاء الدعاء بظهر الغيب لزوجتي وحبيبتي ياسمين .. هي في العمليات ومحتاجة دعواتكم اللهم إنك أنت الشافي المعافي بقدرتك على كل شيء اللهم ارفع عنها البلاء والوباء واشفيها وعافيها"


تفاصيل حالة ياسمين عبد العزيز 

كشف الفنان تامر مجدي تفاصيل الحالة الصحية للفنانة ياسمين عبد العزيز بعد ساعات من إعلان زوجها أحمد العوضي مرورها بأزمة صحية وطلب من محبيها الدعاء لها.

 

وكتب تامر مجدي عبر حسابه على موقع فيسبوك: "ياسمين دخلت في غيبوبة تامة بقالها ١٤ ساعة بسبب خطأ طبي أثناء إجرائها عملية".

 

واستطرد تامر مجدي معلقا على صورة نشرها للفنانة ياسمين عبد العزيز قائلا:" أرجوكم أرجوكم ادعولها.. الدعاء بيغير الأقدار ..الطف بيها يارب".

 

جاء ذلك بعدما كتب في وقت سابق أمس:" سلامتك ياست البنات يا غالية.. دعواتكم في الأيام المفترجة ربنا يشفيها وتقوم من العملية بالسلامة".

 

وتداول عدد من المواقع الإلكترونية خبر تعرض ياسمين عبد العزيز لوعكة صحية أدت إلى خضوعها لعملية جراحية دقيقة، ونتج عن خطأ جراحي من أحد الأطباء إصابتها بتلوث بكتيري نقلت على إثره إلى غرفة العناية المركزة.

 

وحرص عدد من النجوم على الدعاء للفنانة ياسمين عبد العزيز عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية كان آخرهم خالد الصاوي وبدرية طلبة، ومن بينهم منى زكي وصبا مبارك وأحمد حلمي وسوسن بدر.

 

وكشف الفنان وائل عبد العزيز عن تطورات حالة شقيقته الفنانة ياسمين عبد العزيز الصحية بعد خضوعها لعملية جراحية مساء أمس.

 

وكتب وائل عبد العزيز عبر حسابه بموقع فيسبوك: "أنا كل اللى هقدر اقوله دلوقتى ادعو لياسمين حالتها خطرة".

 

وكان آخر ظهور للنجمة ياسمين عبد العزيز من غرفة العمليات قبل إجرائها عملية جراحية في أحد المستشفيات الخاصة.

يذكر أن أبرز أدوار الفنانة ياسمين عبدالعزيز هو الدادة دودي والذى شاركها البطولة فيه الفنان صلاح عبدالله.

IMG_٢٠٢١٠٧١٨_١٩٥٨٠٧
IMG_٢٠٢١٠٧١٨_١٩٥٨٠٧

 

الفنانة هنادي مهنا ياسمين عبد العزيز وعكة صحية عملية جراحية الحالة الصحية

ترشيحاتنا

لطلاب الثانوية العامة.. أستاذ علم اجتماع يقدم طريقة مثلى لقضاء أيام العيد

في عيد الأضحي .. السياحة الداخلية "دواء" تعافي القطاع من كورونا

قرار عاجل من التعليم بشأن المدارس الفنية

تقديم المساعدات الإنسانية في أفغانستان.. بيان مشترك لمحادثات السلام بين الحكومة وطالبان

لبحث تعزيز التعاون.. سفير مصر في بودابست يلتقي كبار المسئولين المجريين | صور

دعاء يوم عرفة للمريض .. داووا مرضاكم به وخففوا آلامهم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فاقت من الغيبوبة.. تطورات الأزمة الصحية لـ ياسمين عبد العزيز

مستقرة بهذا الشرط.. تعرف على آخر تطورات حالة دلال عبد العزيز

حالتها خطرة .. شقيق ياسمين عبد العزيز يكشف تطورات حالتها الصحية

سيكون مرئيًا طوال الليل .. ظهور كوكب الموت فى السماء اليوم

غيبوبة تامة.. الفنان تامر مجدي يكشف آخر تطورات حالة ياسمين عبد العزيز

شيكابالا يرد على جماهير الأهلي بطريقته الخاصة... شاهد

دعاء يوم التروية.. مستجاب ويفرج الهم

خناقة على ميت.. غُسل متوفاة يتسبب في قتيلين و5 مصابين بسوهاج

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالركلات وشد الشعر.. شاهد مشاجرة عنيفة بين مجموعة من الفتيات بالكويت |فيديو

الهروب الآن أفضل.. قصة فرار الأفغان من طالبان والهجرة إلى أمريكا

طوله 4 أقدام.. شاهد رجل يتفاجأ بـ ثعبان ضخم خلف المدفأة

وزير الطيران يتفقد حركة التشغيل بمطار القاهرة ومركز العمليات IOCC .. صور

فيديو

راجل لراجل.. نقيب الممثلين يتوعد ابن الحويني بعد "توبة حلا شيحة" |فيديوجراف

السر في شيكابالا.. تفاصيل تراجع الزمالك عن تهنئة الأهلي بعد اللقب العاشر "فيديوجراف"

تطورات الحالة الصحية لـ ياسمين عبدالعزيز بعد دخولها العمليات للمرة الثانية "فيديوجراف"

فيديوجراف.. القصة الكاملة لأزمة صورة مي حلمي وتامر شلتوت داخل الطائرة

المزيد

ساحة رأي

حنان محمود إبراهيم تكتب: الشباب في معرض الكتاب

إبراهيم موسى يكتب: أزمة «الكي جي»

عبدالصمد ماهر يكتب: الخطيب خدع موسيماني 

رمضان البيه يكتب: الحج عرفه

نهي أباظة تكتب: ملاكي.. ومأستكه في بواكي

ميران حسين تكتب: ضد المنطق.. بدون مقدمات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مديحة عاشور

«حياة كريمة».. حياة جديدة

د.مجدي بدران

أسباب تورم الشفتين

إبراهيم شعبان

الزمن الروسي

د. محمد مبروك

يوم عرفة

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التسلسلات الهرمية للقوة الدولية (2)

المستشار أسـامة الصعيدي

علموا أولادكم يعني إية حب الوطن

كريمة أبو العينين

الفقراء يجب ألا ينجبوا إناثا

هويدا دويدار

مساعى لتغيير الفكر الإسلامى بالرأي والهوى

اﻟﻤﺰﻳﺪ