وحدة معالجة الصرف الناتج عن مخلفات الذبح بمجزر البساتين.. تفاصيل

كشف اللواء إبراهيم عوض السكرتير العام المساعد لـ محافظة القاهرة، تفاصيل انشاء وحدة معالجة الصرف الناتج عن مخلفات الذبح بـ مجزر البساتين.

وأضاف اللواء إبراهيم عوض ، في مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة، المذاع عبر شاشة الأولي للتلفزيون المصري، مساء اليوم الأحد، أن مشروع وحدة المعالجة يتكون من وحدة الفلترة التي تفصل المواد المحملة بالمخلفات الحيوانية عن المياه، متابعا أنها تمنع وصول المواد الصلبة لخطوط الصرف مرة أخرى تجنباً لانسدادها.

وتابع اللواء إبراهيم عوض السكرتير العام المساعد لمحافظة القاهرة، أنه يتم استخراج مياه صافية بنسبة تتراوح ما بين ٨٥% إلى ٩٥% يمكن إستخدامها في زراعة المساحات الخضراء.

فيما تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة وحدة معالجة الصرف الناتج عن مخلفات الذبح بمجزر البساتين وذلك خلال تفقده للمجزر لمتابعة الإستعداد لاستقبال أضاحى المواطنين.



وأكد محافظ القاهرة أن هناك خطة لتطوير مجزر البساتين للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين مشيرًا إلى أن محطة المعالجة تكتسب أهمية كبيرة كونها تتعامل مع مخلفات الذبح الغير صحية وتحويلها إلى مواد صالحة لتسميد التربة.



وأشار د.صبرى زينهم مدير مديرية الطب البيطرى أن مشروع وحدة المعالجة يتكون من وحدة الفلترة التي تفصل المواد المحملة بالمخلفات الحيوانية عن المياه وتمنع وصول المواد الصلبة لخطوط الصرف مرة أخرى تجنباً لانسدادها ويتم استخراج مياه صافية بنسبة تتراوح ما بين ٨٥% إلى ٩٥% يمكن إستخدامها في زراعة المساحات الخضراء الموجودة داخل المجزر كناحية صحية وبيئية وجمالية.



كما يتضمن المشروع حوض الموازنة والذي يحوي بداخله تهوية باستخدام بلاور بقدرة عالية لمنع ترسيب باقي مخلفات وحدة الفلترة في قاع الحوض عن طريق ضخ الهواء لأنابيب طولية ، بالإضافة إلى وحدة بيولوجية مكونة من أحواض بها خلاطات لتقليب المياه داخل الأحواض، إلى جانب أحواض لعملية تهوية البيارات والخزان النهائي لإستقبال المياه المعالجة من كافة الأحواض.



وتفقد محافظ القاهرة خلال زيارته للمجزر معمل التحاليل المجهز بالأجهزة والأدوات اللازمة لفحص اللحوم في حالة الشك في بعض الأمراض التي قد تؤدي إلى إعدام اللحوم لتأكيد التشخيص مع الفحص الظاهري.



كما تفقد اللواء خالد عبد العال متحف المجزر والذي يتم فيه حفظ الاحشاء المعدمة لتدريب طلبة كليات الطب البيطري لتأهيلهم عملياً.