مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك يهنئ المصريين بعيد الأضحى المبارك

أرسل نيافة الأنبا توما ،مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك، تهنئة إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي واللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، والأزهر الشريف وكافة القيادات التنفيذية والنيابية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وجاءت التهنئة كالتالي:

"باسم إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك من اكليروس وكافة مؤسساتها، وبالأصالة عن نفسي أتقدم لجموع الشعب المصري والإسلامي بخالص التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك أعاده الله علينا وعلى مصرنا الحبيب بكل خير وبركة.

بمشاعر يملؤها الإعزاز يطيب لي أن أتقدم بخالص التقدير وصادق الأمنيات للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، واللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، والأزهر الشريف وكافة القيادات التنفيذية والنيابية بدوام التوفيق والسداد سائلين العلي القدير أن يحفظ وطننا الغالي مصر وأن يعيد علينا هذه الأيام ومصر دائما في عزة ورفعة وازدهار.

راجين من الله أن تعود هذه المناسبات السعيدة على العالم أجمع بكل الخير، وأن يرفع عنا الله الأوبئة، وأن تنعم الإنسانية بمزيد من الأمن والاستقرار".