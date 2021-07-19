قصة إسباني سافر للمستقبل ولم يجد سوى شوارع خالية من البشر| فيديو

ولا في الخيال

شوارع خاوية من السيارات والمارة في وضوح النهار وسينمات ومولات تجارية فارغة من البشر، وكانه أفلام الخيال العلمي، يعيشه مواطن بأحد المدن باسبانيا، ليصبح هذا الشاب حديث السوشيال ميديا حول العالم وذلك بعد ظهوره عبر التيتك توك والفيس بوك، وهو يسير بمفرده في الشوارع دون وجود اي بشر مطلاقاً ليثر هذا الأمر فضول وتعجب رواد التواصل.

يزعم الشاب الأسباني الذي يدعى عبر فضاء السوشيال ميديا باسم " UNICOSOBREVIVIENTE" ، أنه استيقظ من مشفى بمدينة اسبانية ليجد نفسه يعيش في المستقبل والتحديد بعام 2027 ، ليجد نفسه بحسب مزاعمه وحيداً ولا يحاط به اي بشر واختفائهم بالكامل، موثقاً هذا الامر عبر فيديوهات يواصل نشرها منذ فترة .

والغريب ان المواطن الاسباني المجهول، ينشر مقاطع فيديو هو يسير بالاماكن العام والمولات والسينمات في أوقات مختلفة ليظهر أن تلك اأاماكن خاوية تماماً من اي بشر، وكأنه يعيش بمفرده بمدينة كاملة.

ولا الافلام

دفعت تلك المقاطع المثيرة رواد التواصل إلى تحدي المواطن الاسباني، وتأكد من مصديقته عبر الطلب منه الذهاب إلى المحلات والمولات التجارية، ليقوم بالفعل بتصوير هذه الأماكن ويتضح أنها خالية ايضاً من البشر، ليزيد رواد التواصل التحدي ويطلبون منه الذهاب إلى أقسام الشرطة والمصالح الحكومية لتصويرها، ليقوم المواطن الأسباني المجهول بتصوير تلك الماكن وتظهر خالية تماماً من اي بشر في مقاطع مصورة أذهلت رواد التواصل حول العالم اجمع.

أصيب نشطاء السوشيال ميديا بحالة من التشويش والأستغراب من أمر يبدوا بالفعل حقيقياً وليس إدعاء، دون وجود أي تفسير منطقي لما يحدث، ليظل السؤال هل هذا الأمر حقيقي ام خيال وهل هذا المواطن المجهول سافر إلى المستقبل بالفعل ام مجرد ادعاء وخدعة منه؟

