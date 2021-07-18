تعليق أحمد موسي على فيضانات أوروبا .. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن فيضانات عارمة تسببت في سقوط عشرات الضحايا في ألمانيا، معلقا «لا أحد يستطيع مواجهة غضب الطبيعة».

وأوضح موسى خلال برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، حذرت من ظاهرة تغير المناخ، مشيرا إلى أن هيئة الأرصاد حذرت من الفيضان المتوقع في ألمانيا، لكن الأجهزة المعنية لم تكن مستعدة.

وتابع موسى «الفيضانات أسفرت أيضا عن انهيار البنية التحتية في بلجيكا، إضافة إلى فرار الآلاف من منازلهم في هولندا بسبب الفيضان أيضا»، مشيرا إلى أن الفيضانات التي شهدتها أوروبا لم تحدث منذ الستينات.

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وزارة الخارجية: خالص التعازي لـ ألمانيا وبلجيكا ولوكسمبورج وهولندا في ضحايا الفياضانات



أعربت مصر عن خالص تعازيها وصادق مواساتها وتضامنها مع كل من جمهورية ألمانيا الاتحادية ومملكة بلجيكا ودوقية لوكسمبورج ومملكة هولندا في ضحايا الفياضانات المروعة وتضرر بعض المناطق والتي أسفرت عن وفاة وفقدان عدد كبير من الضحايا.

وقالت وزارة الخارجية يوم الجمعة الماضية، في بيان أصدرته منذ قليل، إن مصر تتقدم بصادق تعازيها لذوى الضحايا، متمنية نجاة المفقودين، كما تعرب عن تضامنها مع حكومات وشعوب تلك الدول الصديقة جراء تلك الأزمة.

وأفادت وكالة الصحافة الفرنسية، اليوم الجمعة، بأن حصيلة ضحايا الفيضانات التي جرفت مناطق في ألمانيا وغرب أوروبا بلغت 108 قتلى بينهم 93 شخصا في ألمانيا.

وذكرت الهيئة العامة للبث الإذاعي في ألمانيا (إيه.آر.دي) أن عدد القتلى جراء الفيضانات العارمة التي تجتاح غرب ألمانيا زادت لما لا يقل عن 90 شخصا في حصيلة لا زالت مرشحة للارتفاع خاصة وأن العشرات لا زالوا في عداد المفقودين، كما في منطقة نوينار آرفايلر على سبيل المثال، وفقًا لقناة “دويتشه فيله” الألمانية.

وقالت الشرطة إن أكثر من ألف شخص مفقودون. كما أحصت الشرطة في بلدة شولد في جنوب بون ما بين 50 و60 مفقودا، إثر انهيار ستة منازل.

واجتاحت العواصف دول أخرى كبلجيكا وهولندا ولوكسومبورج، إلا أن ألمانيا كانت أكثر المتضررين، مما وصفت "مأساة" اعتبرت أنها من مظاهر التغيّر المناخي.

وسُجل حتى مساء أمس الخميس "ما لا يقل عن 30" وفاة في مقاطعة رينانيا شمال فستفاليا الأكثر تعدادا للسكان في البلاد، والباقي في رينانيا بفالس المجاورة.