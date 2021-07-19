عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

مرض غامض

متلازمة هافانا.. مرض غامض يضرب 20 دبلوماسيا أمريكيا

مرض غامض
مرض غامض

هناك أكثر من 20 حالة جديدة من "متلازمة هافانا" بين الدبلوماسيين الأمريكيين في فيينا ، النمسا والتي يتم فحصهم من قبل فرق طبية في وزارة الخارجية والبنتاجون ووكالة المخابرات المركزية.

وتعد هذا الواقعة، جزء من سلسلة حديثة من الحوادث الصحية غامضة التي لها أعراض مشابهة لتلك التي أبلغ عنها لأول مرة دبلوماسيون وجواسيس أمريكيون في هافانا ، كوبا ، في عامي 2016 و 2017 والتي لم يتم تحديد سبب محدد لها حتى الآن.

ووفقاً لصحيفة "ديلي ميل"،  تشمل الأعراض صداعًا ودوخة وأعراضًا تتفق مع ارتجاج في المخ وبعضها تطلب شهورًا من العلاج الطبي، فيما  أبلغ بعض  الدبلوماسيين  عن سماع ضوضاء عالية قبل ظهور الأعراض المفاجئ.

رد الخارجية الأمريكية

وتعقيباً على هذا الامر  قالت وزارة الخارجية الأمريكية: "بالتنسيق مع شركائنا عبر الحكومة الأمريكية ، نحقق بقوة في التقارير المتعلقة بحوادث صحية غير مبررة محتملة بين مجتمع سفارة الولايات المتحدة في فيينا".

وأضافت الخارجية الأمريكية: "أي موظف أبلغ عن وجود تغطية صحية محتملة تلقى اهتمامًا ورعاية فورية ومناسبة."


يعتقد البعض أن الإصابات غير المبررة ، والتي تشمل تلفًا في الدماغ ، ناتجة عن هجمات بالميكروويف أو أسلحة الموجات اللاسلكية.

قال جيمس جيوردانو، الزميل البارز في التكنولوجيا الحيوية في الكلية الحربية البحرية الأمريكية في مقابلة مع صحيفة الجارديان ، إن الخصوم الأمريكيين طوروا هذه الأسلحة  في وقت سابق من هذا الشهر، وسط تحقيق البنتاجون لتحديد سبب إصابة موظفي الحكومة بالمرض.
 

متلازمة هافانا دبلوماسيين 20 حالة مرض غامض دبلوماسي الأمريكيي

ترشيحاتنا

ضوابط عمل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وفقا للقانون

متى يبدأ يوم عرفة ومتى ينتهي لغير الحاج؟

موسيماني يكشف موقفه من التعاقد مع سفيان رحيمي

موسمياني : كارتيرون يشبه باتشيكو.. وقبلنا المنافسة مع الزمالك على الدوري

متى يبدأ الوقوف بعرفة ووقت انتهائه وأعمال الحجاج فيه ؟

مؤمن زكريا يكشف كواليس حديثه مع لاعبي الاهلي قبل وبعد التتويج بأفريقيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاء عامر تعلن وفاة محمد السعدني

حالتها خطرة .. شقيق ياسمين عبد العزيز يكشف تطورات حالتها الصحية

سيكون مرئيًا طوال الليل .. ظهور كوكب الموت فى السماء اليوم

شوفتها على الترولي بتصرخ.. مريضة تصادف وجودها فى المستشفى تكشف حالة ياسمين عبد العزيز

فاقت من الغيبوبة.. تطورات الأزمة الصحية لـ ياسمين عبد العزيز

دعاء يوم عرفة لقضاء الحاجة .. بـ10 أدعية تتحقق المعجزات

دعاء يوم عرفة من 8 كلمات أوصى به النبي.. لا يعرفه كثيرون

دعاء يوم التروية.. مستجاب ويفرج الهم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

استمتع بالأكل من غير ما تتخن.. أكلات دايت لعيد الأضحى

بالركلات وشد الشعر.. شاهد مشاجرة عنيفة بين مجموعة من الفتيات بالكويت |فيديو

الهروب الآن أفضل.. قصة فرار الأفغان من طالبان والهجرة إلى أمريكا

طوله 4 أقدام.. شاهد رجل يتفاجأ بـ ثعبان ضخم خلف المدفأة

فيديو

فيديو جراف ..هجوم حلا شيحة على والدها والشركة المنتجة تتخذ إجراء قانونيا

راجل لراجل.. نقيب الممثلين يتوعد ابن الحويني بعد "توبة حلا شيحة" |فيديوجراف

السر في شيكابالا.. تفاصيل تراجع الزمالك عن تهنئة الأهلي بعد اللقب العاشر "فيديوجراف"

تطورات الحالة الصحية لـ ياسمين عبدالعزيز بعد دخولها العمليات للمرة الثانية "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

مصطفى الشيمى يكتب: شارع الضباب

حنان محمود إبراهيم تكتب: الشباب في معرض الكتاب

إبراهيم موسى يكتب: أزمة «الكي جي»

عبدالصمد ماهر يكتب: الخطيب خدع موسيماني 

رمضان البيه يكتب: الحج عرفه

نهي أباظة تكتب: ملاكي.. ومأستكه في بواكي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مديحة عاشور

«حياة كريمة».. حياة جديدة

د.مجدي بدران

أسباب تورم الشفتين

إبراهيم شعبان

الزمن الروسي

د. محمد مبروك

يوم عرفة

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التسلسلات الهرمية للقوة الدولية (2)

المستشار أسـامة الصعيدي

علموا أولادكم يعني إية حب الوطن

كريمة أبو العينين

الفقراء يجب ألا ينجبوا إناثا

هويدا دويدار

مساعى لتغيير الفكر الإسلامى بالرأي والهوى

اﻟﻤﺰﻳﺪ