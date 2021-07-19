متلازمة هافانا.. مرض غامض يضرب 20 دبلوماسيا أمريكيا

مرض غامض

هناك أكثر من 20 حالة جديدة من "متلازمة هافانا" بين الدبلوماسيين الأمريكيين في فيينا ، النمسا والتي يتم فحصهم من قبل فرق طبية في وزارة الخارجية والبنتاجون ووكالة المخابرات المركزية.

وتعد هذا الواقعة، جزء من سلسلة حديثة من الحوادث الصحية غامضة التي لها أعراض مشابهة لتلك التي أبلغ عنها لأول مرة دبلوماسيون وجواسيس أمريكيون في هافانا ، كوبا ، في عامي 2016 و 2017 والتي لم يتم تحديد سبب محدد لها حتى الآن.

ووفقاً لصحيفة "ديلي ميل"، تشمل الأعراض صداعًا ودوخة وأعراضًا تتفق مع ارتجاج في المخ وبعضها تطلب شهورًا من العلاج الطبي، فيما أبلغ بعض الدبلوماسيين عن سماع ضوضاء عالية قبل ظهور الأعراض المفاجئ.

رد الخارجية الأمريكية

وتعقيباً على هذا الامر قالت وزارة الخارجية الأمريكية: "بالتنسيق مع شركائنا عبر الحكومة الأمريكية ، نحقق بقوة في التقارير المتعلقة بحوادث صحية غير مبررة محتملة بين مجتمع سفارة الولايات المتحدة في فيينا".

وأضافت الخارجية الأمريكية: "أي موظف أبلغ عن وجود تغطية صحية محتملة تلقى اهتمامًا ورعاية فورية ومناسبة."



يعتقد البعض أن الإصابات غير المبررة ، والتي تشمل تلفًا في الدماغ ، ناتجة عن هجمات بالميكروويف أو أسلحة الموجات اللاسلكية.

قال جيمس جيوردانو، الزميل البارز في التكنولوجيا الحيوية في الكلية الحربية البحرية الأمريكية في مقابلة مع صحيفة الجارديان ، إن الخصوم الأمريكيين طوروا هذه الأسلحة في وقت سابق من هذا الشهر، وسط تحقيق البنتاجون لتحديد سبب إصابة موظفي الحكومة بالمرض.

