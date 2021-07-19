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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الذهب فى مصر اليوم الأثنين 19-7-2021

أسعار - الذهب
أسعار - الذهب

استقرت أسعار الذهب في مصر  خلال مستهل  تعاملات اليوم الأثنين 19 يوليو 2021 على مستوى الأعيرة الذهبية المختلفة وفقا لموقع gold price today.

وسجل أعلى سعر ل جرام الواحد من الذهب عيار 24 الأعلي قيمة وفئة بين أعيرة الذهب اليوم الأثنين نحو 905 جنيها

وبلغ سعر جرام الواحد من الذهب عيار 22 خلال تعاملات اليوم الأثنين نحو 830 جنيها

وسجل سعر الجرام عيار 21 الأشهر تداولا بين أعيرة الذهب اليوم الأثنين نحو 792 جنيها

بينما وصل سعر الجرام عيار 18 الوسطي بين أعيرة الذهب اليوم الأثنين نحو 679 جنيها.

بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم الأثنين نحو 528 جنيها.
 

ووصل سعر الجنيه الذهب اليوم الأثنين نحو 6336جنيها.

بلغ سعر كيلو الذهب اليوم الأثنين نحو 905.143 الف جنيه

وسجل سعر الذهب عالميا نحو 28.150 الف جنيه للأوقية
 
أسعار المصنعية والدمغة:
 

تختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.


وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.


وتعد أسعار الذهب اليوم فى مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء فى مصر أو بباقي الدول العربية

 

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