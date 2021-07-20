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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

مواصفات وأسعار بيجو 2008 موديل 2021 في مصر.. صور

مواصفات و اسعار بيجو
مواصفات و اسعار بيجو 2008 موديل 2021 في مصر

يشارك الأسد الفرنسي بيجو بالعديد من الطرازات القوية والمتنوعة داخل اسواق السيارات المصرية و العالمية، وعلى رأسها الطرازات التي تنتمي إلى فئة الاصدارات الرياضية المتعددة الاستخدامات SUV، و من بينهم النسخة بيجو 2008 موديل 2021، و التي تعتمد على تصميم متوسط الحجم، مع عدة كماليات داخلية تتنوع من خلال الـ 3 فئات المطروحة.

مواصفات السيارة بيجو 2008 موديل 2021

 

تستمد بيجو 2008 موديل 2021 قوتها من محرك ثلاثي الاسطوانات، سعة 1200 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 130 حصان، و عزم اقصى للدوران يقدر بـ 230 نيوتن/متر، بينما تتسارع العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيكي الاداء مكون من 6 نقلات، و بهذه القدرات تنطلق السيارة من نقطة الثبات حتى تصل إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 9.9 ثانية، بينما تبلغ نسبة استهلاك السيارة من الوقود 5 لترات عندما تخوض مسافات تقدر بـ 100 كيلومتر.

تجهيزات بيجو 2008 موديل 2021

 

تحتوي السيارة على شاشة ملونة تعمل باللمس لعرض الوسائط المتعددة، مع نظام صوتي و ترفيهي مكون من 6 مكبرات صوتية، و مقود حركة مالتي فانكشن متعدد المهام، و تكييف هواء، و زجاج كهربائي و قفل مركزي، مع حزمة من وسائل الحماية و الامان و تشمل، مثبا سرعة، و منظومة الوسائد الهوائية AIRBAGS، و مكابح  ABS مانعة للانغلاق، و برنامج التوزيع الالكتروني EBD الخاص بالفرامل، و خاصية متابعة ضغط الاطارات، و برنامج الثبات الالكتروني ESP.

بينما ترتكز بيجو 2008 موديل 2021 على عجلات رياضية مدعومة بجنوط انيقة، مع شبكات امامية متعددة المقاطع، و مصابيح تعمل بتقنية LED و اضاءة انياب الاسد التي تقع على جانبي الصادم الامامي، بالاضافة إلى اقطاب ثنائية ناحية السقف، و مستشعرات حركة أمامية و خلفية لمساعدة قائد المركبة على تحديات الطريق.

اسعار السيارة بيجو 2008 موديل 2021 داخل السوق المصري 

 

الفئة الأولى أوتوماتيك موديل ACTIVE 2021 محرك 1200 سي سي تيربو بسعر 347,990 جنيه.

 

الفئة الثانية اتوماتيك موديل ALLURE 2021 محرك 1200 سي سي  تيربو بسعر 384,990 جنيه.

 

الفئة الثالثة أوتوماتيك موديل GT LINE 2021 محرك 1200 سي سي تيربو بسعر 419,990 جنيه.

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