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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

استعدادا للعيد ..أسعار الأورمة الخشبية وأفضل أنواع الفحم.. فيديو

فحم
فحم

مع اقتراب عيد الأضحى المبارك ترصد عدسة “صدى البلد” أسعار الشويات الصاج والأورمة الخشبية وأفضل أنواع فحم السوي وأسعاره.

في البداية يقول أحمد سامي تاجر شوايات يوجد شوايات حديثة مصنوعة  الاستلستيل وشوايات مصنوعة من الصاج  بالإضافة إلى وجود شويات مصنوعة من الكروم.

وأوضح سامي  أن تبداء الشواية  الكروم من 120 جنيه لتصل الي 700 جنيه والصاج الشعبي تبدأ الشوايه من 35 جنيه لتصل الي 450 جنيه وهي تختلف عن الصاج الكروم في اللمعان حيث أن الكروم يعطي لمعان الاستلس موضحا أن أسعار الاسياح من 5 جنيهات ليصل الي 25 جنيه والهواية من 10 جنيهات ل 25 جنيه.

وأشار محمد فتحي تاجر فحم  ان يوجد أنواع فحم كثير ومنها فحم الجازورينة وفحم البرتقال ولكن افضل انواع الفحم للشوي فحم الجازورينة وفحم طلح النخل ويبدأ أسعار كيلو الفحم من 8 جنيهات ليصل الي 20 جنيه يختلف باختلاف الجودة سوأ كان رطيب او به اتربة.


وتابع مهاب مراد تاجر اَورمة خشبية أن  الاورمة الخشبية بيتم تصنعها من خشب الأشجار ومنها خشب القوت والكافور والصند وأبو المكارم ومن افضل أنواع الأخشاب لتصنيع الاورمة الخشبية المصنعة من خشب الصند لأنه خشب صلب موضحا ان الإقبال ضعيف خلال الفترة الحالية ومتوسط أسعار الاورمة الخشبية تبدأ من 50 جنيه لتصل الي 500 جنيه يختلف باختلاف نوع الخشب والحجم.

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